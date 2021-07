Rolls Royce chce pobić rekord prędkości i ratować środowisko. Oto najszybszy samolot elektryczny świata

Rolls-Royce i Electroflight chcą się zapisać w księdze rekordów Guinessa. Legendarna marka we współpracy ze start-upem technologicznym stworzyły samolot Electric NXT. Jego zadaniem jest ustanowienie nowego rekordu prędkości należącego do samolotu elektrycznego.

Pobić rekord i zrewolucjonizować rynek

O rozwoju segmentu samolotów elektrycznych mówi się w ostatnich latach coraz głośniej. Chodzi głównie o wyeliminowanie szkodliwych emisji CO2. Transport lotniczy odpowiada za około 1,2 proc. światowych emisji. Wraz z postępującym rozwojem m.in. branży samochodów elektrycznych, eksperci zaczęli spoglądać także w niebo i zastanawiać się, czy da się osiągnięcia techniki przenieść także do samolotów.

Obecnie trwają prace nad kilkoma takimi projektami. Jednym z nich jest właśnie współpraca Rolls-Royce'a i Electroflight. Co prawda chodzi w niej obecnie o pobicie dotychczasowego rekordu prędkości, ale w dłuższej perspektywie to tylko test technologii i sprawdzenie możliwości dalszego rozwoju. To część programu Accel prowadzonego przez Rolls-Royce'a, który w lotnictwie znany jest głównie z produkcji silników do samolotów rejsowych. Zamawiają je m.in. dwaj najwięksi producenci – Boeing i Airbus. Accel ma na celu redukcję szkodliwego wpływu lotnictwa na środowisko.

Obecny rekord prędkości samolotu elektrycznego to 342 km/h. Electric NXT ma osiągnąć nawet 480 km/h.

