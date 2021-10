Zmiana czasu. Podróżujących pociągami czeka niemiła niespodzianka

W ostatni weekend października następuje tradycyjna zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegara przestawimy z godziny 3:00 na 2:00. Dla większości z nas oznacza to przyjemniejszy poranek, bo zyskamy dodatkową godzinę snu. Są jednak tacy, którzy w związku z tym napotkają na pewne trudności.

To choćby podróżujący koleją, którzy godzinę spędzą w unieruchomionym pociągu. To nie żart. Skoro cofamy zegary, to pociąg nie może jechać jak gdyby nigdy nic, bo dotarłby do stacji docelowej 60 minut przed czasem wynikającym z rozkładu. O przymusowym wydłużeniu podróży PKP poinformował w komunikacie. „Pociągi PKP Intercity, podobnie jak w innych krajach Europy, będą mieć godzinny postój na najbliższej stacji, tak aby dotrzeć do celu zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy” – czytamy.

Takich składów będzie w sumie 15.

Krótka historia zmiany czasu. Zaważyły pieniądze

Dlaczego w ogóle przesuwamy wskazówki zegarów? Zadecydowała o tym ekonomia. Już w XIX wieku znaleźli się specjaliści, którzy przekonywali, że przestawienie zegarów w okresie letnim pozwalałoby zaoszczędzić na oświetleniu. W skali kraju były to niebagatelne pieniądze. „Podstawy teoretyczne” dla zmiany czasu prezentowane były regularnie przez wiele lat, ale pomysł doczekał się urzeczywistnienia w 1916 roku. 30 kwietnia w Niemczech i Austro-Węgrzech przestawiono zegarki o godzinę do przodu, a 1 października 1916 roku z powrotem je cofnięto. W kolejnym roku w ślad za Niemcami poszli Brytyjczycy.

W Polsce okresu międzywojennego tylko raz dokonano zmiany czasu. Co innego w trakcie okupacji, kiedy to obowiązywały u nas zmiany czasu takie same jak w Niemczech. Po zakończeniu wojny eksperymentowano u nas ze zmianą czasu (obowiązywała w latach 1946 - 1949 roku oraz 1957- 1964). Od 1977 roku dokonujemy już regularnej zmiany czasu, ale aż do 1995 roku odbywała się ona w ostatnią niedzielę marca i ostatnią niedzielę września.

