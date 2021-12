Warszawscy kierowcy dostali prezent od drogowców. Dziś pojadą tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

W poniedziałek po godzinie 9 rzeczniczka wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła poinformowała PAP, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie tunelu POW została podpisana. Aby nie przedłużać oddania trasy, która obiecana była kierowcom już kilka miesięcy temu, samochody przejadą tunelem pod Ursynowem jeszcze dziś w południe. O godz. 11.30 w uroczystym otwarciu tunelu POW weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Będzie też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najdłuższy tunel w Polsce będzie naszpikowany elektroniką

Do dyspozycji kierowców na ursynowskim odcinku POW udostępniony będzie najdłuższy tunel w Polsce liczący 2335 metrów. Inwestor zapewnia, że to obiekt spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa. W ścianach zewnętrznych obu naw tunelu, co około 125 metrów, ulokowano po 19 nisz alarmowych. Z kolei w ścianach wewnętrznych jest po dziewięć nisz, każda co 250 metrów, a w nich przejścia ewakuacyjne do sąsiedniej nawy.

W każdej z nisz znajduje się telefon alarmowy, gaśnica i koc przeciwpożarowy, a w przejściach ewakuacyjnych – po obu stronach – są również hydranty. Dodatkowe wnęki alarmowe znajdują się także przed wlotem i za wyjazdem z tunelu. Tunel będzie non stop monitorowany przez 134 kamery.

W zeszłą środę w tunelu odbyły się ćwiczenie służb ratowniczych. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, więc tunel otrzymał zielone światło. Wcześniej strażacy zgłaszali uwagi dotyczące wentylacji w tunelu i to było jednym z powodów opóźnienia oddania inwestycji. Początkowo termin oddania inwestycji wyznaczono optymistycznie na sierpień 2020 roku, ale dopiero w grudniu tamtego roku, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej.

