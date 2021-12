Prezes PAŻP: Jest niemal gwarancja, że latem znów będziemy latać. Tanie linie przeszacowały siatki połączeń

Kolejne linie lotnicze odwołują planowane połączenia, a pasażerowie boją się o powtórkę z lockdownów, gdzie ruch lotniczy był sparaliżowany przez długie miesiące. Janusz Janiszewski, szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uważa jednak, że „jest niemal gwarancja na to, że latem będziemy znów latać” . Jak powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia „dobrym przykładem są wakacje 2021 roku” .

Branża lotnicza obawia się Omikrona

Wśród linii lotniczych, operatorów lotnisk, a co za tym idzie, w całej branży lotniczej zapanował strach związany z kolejnymi pojawiającymi się przypadkami zakażeń wariantem Omikron. Tanie linie lotnicze ze względu na kolejną falę pandemii i związane z nią mniejsze zainteresowanie lotami, postanowiły zawiesić część połączeń. W Polsce dobrym przykładem są m.in. Wizz Air i Ryanair.

– To, co się dzieje zimą na przełomie 2021 i 2022 roku bardzo mnie niepokoi. Wyraźne spadki natężenia ruchu lotniczego związana z Omikronem to strata mniej więcej 30 proc. przychodów PAŻP – powiedział Janusz Janiszewski. Prezes PAŻP wyjaśnił także, czym spowodowane są decyzje przewoźników budżetowych. – To korekta siatki połączeń. Tanie linie lotnicze nieco przeliczyły się w kwestii ilości pasażerów – twierdzi.

Latanie będzie droższe

W rozmowie padło także pytanie o zmiany, o których mowa od kilku miesięcy. Chodzi o możliwy wzrost cen biletów lotniczych, które sygnalizuje część operatorów. Szef PAŻP wyjaśnił, z czego to wynika.

– Agencje ruchu lotniczego podnoszą opłaty. Wynika to z brutalnego algorytmu stworzonego kilka lat temu. Z drugiej strony wprowadzane są nowe podatki w ramach pakiety Fit for 55. Myślę, że obecnie nie stać nas na dodatkowe opodatkowywanie branży lotniczej, która odpowiada za jedynie 3 proc. światowych emisji CO2 – powiedział. – Chcemy wypracować określone standardy dla Komisji Europejską, aby wypracować metody działania w branży lotniczej. Transport lotniczy jest swego rodzaju krwioobiegiem całej światowej gospodarki – dodał.

