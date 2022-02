Pierwsze linie lotnicze wstrzymują loty na Ukrainę

Samoloty holenderskiego przewoźnika KLM do odwołania nie będę latać na trasach do i z Kijowa. Decyzja wchodzi w życie natychmiast. Odwołany został już zaplanowany na niedzielę lot do stolicy Ukrainy. Holendrzy nie planują też wlatywać w przestrzeń powietrzną Ukrainy.

MSZ Holandii wezwało obywateli, którzy przebywają na Ukrainie, do powrotu do ojczyzny. Na podobny krok zdecydowało się wiele innych państw, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy.

MSZ Polski odradza podróże na Ukrainę

W sobotę polskie MSZ wydało komunikat dla podróżnych. „Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej, MSZ Polski odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne” – czytamy w komunikacie, który pojawił się na Twitterze. Na razie nie ma wezwania do opuszczania Ukrainy przez Polaków, rząd nie ewakuuje też placówek dyplomatycznych.

MSZ podkreśla za to, że osoby, które przebywają na Ukrainie powinny bezwzględnie:

zarejestrować się w systemie Odyseusz,

na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych

przygotować się na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca pobytu,

przygotować i mieć pod ręką najważniejsze dokumenty własne i członków rodziny (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, a także paszport covidowy i wynik testu po polsku lub angielsku),

zaopatrzyć się w gotówkę niezbędną do zabezpieczenia podstawowych potrzeb w razie konieczności wyjazdu.

W ostatnich dniach kolejne kraje coraz poważniej zaczęły mówić o groźbie rychłej napaści Rosji na Ukrainę. W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał amerykańskich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. Komunikat został ponowiony w piątek, a Amerykanom polecono opuścić kraj w ciągu 24-48 godzin. Zdaniem administracji USA rosyjska agresja może być nieuchronna.

Kolejne kraje ewakuują obywateli

Coraz więcej krajów zabezpiecza swoich obywateli w obliczu groźby inwazji wojsk Władimira Putina na sąsiada. Jak najszybsze opuszczenie Ukrainy poleciły swoim obywatelom m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Dania, Izrael, Estonia, Albania, Norwegia, Japonia i Korea Południowa.

W sobotę pojawiła się informacja, że Departament Stanu USA nakazał wyjazd pracownikom ambasady w Kijowie, którzy nie sprawują krytycznych funkcji. Od 13 lutego Departament Stanu zawiesza usługi konsularne w ambasadzie USA w Kijowie. Pilnymi sprawami będzie zajmować się konsulat we Lwowie. Amerykańskie służby dyplomatyczne apelują też do swoich obywateli, by nie podróżowali na Ukrainę, a tych, którzy tam przebywają, wzywają do wyjazdu

Groźba agresji Rosji na Ukrainę. Najnowsze informacje

Zełenski reaguje na doniesienia o dacie ataku Rosji. „Każdego dnia musimy być gotowi”

Gen. Bieniek o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę. „Putin musi się 10 razy zastanowić”

Amerykanie wycofują część swoich dyplomatów z Kijowa

Ryzyko ataku Rosji na Ukrainę. MSZ Polski odradza podróże

Atak Rosji na Ukrainę ma rozpocząć się tego dnia. Wywiad USA podaje datę