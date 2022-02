Ukraińscy oligarchowie uciekają z kraju. Takiego ruchu czarterowego nie było od sześciu lat

Jak podaje „Ukraińska Prawda”, najbogatsi Ukraińcy masowo opuszczają kraj. Z danych portalu Flight Radar widać, że nad krajem mocno wzmógł się ruch małych samolotów czarterowych. Gazeta przeanalizowała przynależność maszyn. Okazuje się, że duża część z nich to samoloty należące do oligarchów i najbogatszych biznesmenów. Sytuacja jest spowodowana coraz większym napięciem na granicy z Rosją.

Najbogatsi uciekają z Ukrainy

Tylko w niedzielę 13 lutego z lotniska w Kijowie odleciało 20 niewielkich prywatnych odrzutowców, które należą do najbogatszych Ukraińców. Wśród maszyn, które można było zaobserwować na ukraińskim niebie, były te należące m.in. do Rinata Achmetowa, czyli najbogatszego Ukraińca, czy Borysa Kolesnikowa. Ten drugi co prawda zaprzeczał temu, że był na pokładzie samolotu. Twierdził, że udał się on na rutynowy przegląd do Pragi. Lot czarterowy dla 50 osób miał zamówić także milioner Igor Abramowicz.

Ukraińska Prawda twierdzi także, że mimo tego, że samolot najbogatszego Ukraińca faktycznie wyleciał wczoraj z Kijowa, to sam miliarder już od końca stycznia przebywa w Zurichu.

Większość milionerów opuściła kraj

Ubiegła niedziela, mimo zanotowanego rekordy, nie była pierwszym dniem, gdy ukraińskie niebo było zatłoczone. Lokalne media podają, że loty odbywają się już od 12 lutego. Wśród ewakuujących się z kraju milionerów byli w ostatnich dniach także Wasyl Chmielnicki, Wadym Stolar, Andrij Stawnicer i Wadym Nesterenko. Większość rzeczników prasowych należących do najbogatszych Ukraińców firm, twierdzi, że ich szefowie wylecieli z kraju tylko na kilka dni. Wśród tłumaczeń są podróże służbowe, czy wyjazdy naukowe.

