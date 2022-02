Rosja uzupełnia dostawy gazu w Obwodzie Kaliningradzkim. „Ogromne tankowce wpływają za linię NATO”

Rosyjskie gazowce ze skroplonym gazem ziemnym dostarczają od kilku dni surowiec do Obwodu Kaliningradzkiego. Co chwile widywane są na Bałtyku – donosi Wall Street Journal. Zdaniem ekspertów Władimir Putin zwiększa zapasy gazu w swojej enklawie na wypadek odcięcia dostępu go gazociągów.

Gazowce na Bałtyku. Napięta sytuacja na Kremlu

Jak sugerują dziennikarze WSJ, tego typu zachowanie ma być jasnym sygnałem na to, że na Kremlu panuje bardzo nerwowa atmosfera w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Rosja ma się obawiać ataków na gazociągi przesyłające surowiec z kraju do Obwodu Kaliningradzkiego.

Od kilku tygodni po Bałtyku nieprzerwanie pływają trzy ogromne gazowce – pisze WSJ. „Moskwa podejmuje ekstremalne środki w celu uzupełnienia dostaw” – czytamy także. Czemu ekstremalne? Obwód Kaliningradzki jest bowiem za linią NATO. Graniczy z Polską i Litwą i jest odcięty od sprzyjającej Putinowi Białorusi. Wysyłając statki na Morze Bałtyckie, Rosja także mogła się spodziewać, że zostaną przechwycone przez jeden z kontrolujących Bałtyk krajów sojuszu.

Rosyjski gaz płynie przez Ukrainę

Gazprom zapewnił, że nie ma na razie żadnych zakłóceń w przesyle gazu rurociągiem przechodzącym przez terytorium Ukrainy. Koncern poinformował, że gaz będzie bez przeszkód trafiał do klientów w Europie zachodniej. Tylko na niedzielę zaplanowano przesył 107,5 mln metrów sześciennych surowca.

To właśnie polityka Gazpromu wpłynęła na zawirowania w cenach gazu w ostatnich miesiącach. Putin szantażował Europę zachodnią w sprawie certyfikacji Nord Stream 2 poprzez ogrniczanie dostaw surowca. Zapewnienia koncernu o realizacji dostaw nic więc nie znaczą.

