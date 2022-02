Absurdalna decyzja Aeroflot. Zawiesił loty do krajów, do których i tak by nie wleciał

W trybie natychmiastowym Unia Europejska wprowadziła zakaz wykonywania lotów cywilnych przez rosyjskie linie lotnicze. Swoje niebo dla samolotów Aeroflotu oraz innych maszyn zarejestrowanych w Rosji, np. użytkowanych przez przewoźników czarterowych, zamknęło 26 państw oraz Szwajcaria, Norwegia, Wielka Brytania i Islandia.

Jednocześnie rosyjski przewoźnik Aeroflot podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania swoich lotów do UE. To tylko działanie wizerunkowe.

Sankcje na Rosję. Zakaz lotów nad Unią Europejską

W marcu 2022 roku linie lotnicze Aeroflot oraz S7 miały zaplanowanych niemal 2800 lotów do Europy Zachodniej. Kłopotem dla rosyjskiego przewoźnika będzie także organizacja lotów z Obwodu Kaliningradzkiego do innych regionów Rosji. Do tej pory odbywały się one przez Łotwę i Estonię.

Zakaz w bardzo trudnej sytuacji stawia obywateli Rosji, którzy przebywają na terenie Unii Europejskiej lub poza nią, a którzy chcieli wrócić do domu samolotem. Będą musieli kupić bilety na loty organizowane przez innych przewoźników i część trasy pokonać autobusem lub pociągiem przez Białoruś, o ile nie zacznie obowiązywać jakiś zakaz wjazdu na teren Białorusi lub inne ograniczenia, które uniemożliwią Rosjanom przekraczanie granic. Problematyczne jest również położenie Rosjan, którym kończą się wizy pobytowe w państwach unijnych. Nie wykluczone, że będą kierowani do państw trzecich na przykład do Egiptu, Libanu, Gruzji czy Turcji i stamtąd lecieć do Rosji.

Wcześniej połączenia do Rosji zawiesili europejscy przewoźnicy, m.in. LOT, Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, AirBaltic.

