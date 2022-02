Największy samolot świata zniszczony. Ambasada USA przypomina jego zasługi

– Największy samolot transportowy świata był potrzebny, by przywieźć kolejne partie środków ochrony osobistej, by jak najlepiej zabezpieczyć nasze służby medyczne. O taki transport starało się kilka państw, przyleciało około 80 ton sprzętu. Kontaktowaliśmy się z władzami Chin, by te transporty jak najszybciej przybywały. Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, która udrożniła kanały komunikacji – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który brał udział w przywitaniu An-225 Mrija na lotnisku Okęcie w Warszawie. Transport do Polski przyleciał 14 kwietnia 2020 roku. Była to jedyna w historii wizyta Mriji w Warszawie. Olbrzym był później jeszcze widziany na lotnisku w Rzeszowie.

Niestety więcej w Polsce, ani nigdzie indziej nie zostanie już zobaczony. Wczoraj potwierdzono bowiem najgorsze informacje w sprawie samolotu. Samolot został zniszczony podczas bombardowania. „To był największy samolot na świecie An-225 Mrija, czyli po ukraińsku „Marzenie”. Rosja mogła zniszczyć naszego Mrija, ale nigdy nie zniszczą naszego marzenia o silnym, wolny, demokratycznym, europejskim państwie. Zwyciężymy!” – napisał.

Ambasada USA żegna Mriję

Dziś poruszający post na Twitterze opublikowała ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. „Nigdy nie zapomnimy Mriji, który dostarczył tony krytycznie ważnego sprzętu medycznego do Stanów Zjednoczonych wiosną 2020 roku, podczas wzrostu zachorowań na COVID-19. Marzenie nigdy nie umrze. Chwała Ukrainie!” – czytamy na oficjalnym koncie twitterowym ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie.

An-225 Mrija. Jedyny taki samolot na świecie

Transportowiec, który wykonał swój pierwszy lot w 1988 roku, powstał w celu transportowania wahadłowca kosmicznego Buran, czyli radzieckiego odpowiednika promów kosmicznych. Program Buran, który był częścią gwiezdnych wojen z USA, nigdy jednak nie doszedł do skutku i żadnej z budowanych na terenie Kazachstanu pojazdów, nigdy nie poleciał w kosmos. Powstał jednak jedyny An-225 Mrija, który został przerobiony tak, aby mógł wykonywać loty transportowe. Po rozpadzie Związku Radzieckiego trafił do ukraińskich linii lotniczych i był wykorzystywany komercyjnie. Pojawiał się także kilkakrotnie w Polsce. Zawsze budził ogromne zainteresowanie fanów lotnictwa.