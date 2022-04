Centralny Port Komunikacyjny niebawem pod nadzorem nowego ministerstwa

Centralny Port Komunikacyjny nie będzie już budowany w ramach prac Ministerstwa Infrastruktury. Zwierzchnictwo nad CPK przejmie niebawem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Centralny Port Komunikacyjny pod nowym resortem

Jak wynika ze słów wiceministra infrastruktury Marcina Horały, już niebawem będzie on wiceminstrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wynika to z faktu, że cały, kierowany przez niego projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zmienić ministerstwo, które będzie odpowiedzialne za prowadzenie projektu. Ustawa w tej sprawie ma być już gotowa, ale musi się nią zająć teraz Rada Ministrów.

– Cały pion CPK jest przenoszony do tego resortu. Ustawa jest gotowa, czeka na Radę Ministrów. To jest cały szereg przepisów, które należy zmienić – powiedział wiceminister Marcin Horała. Jak wynika ze słów wiceministra, sprawa zmiany przez niego resortu jest już niemal przesądzona. Przyznał on, że ma już coraz mniejsze obowiązki w Ministerstwie Infrastruktury. Odniósł się do tego zapytany w Radiu Zet o to, czy czuje się odpowiedzialny za zamieszanie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

– Poruszamy się zgodnie z harmonogramem. Budujemy ponad 1300 km sieci kolejowej. Mamy już masterplan dla lotniska. Niebawem będziemy mogli określić dokładne położenie budynków infrastruktury lotniskowej. W terminie kilku miesięcy powinniśmy otrzymać także decyzję środowiskową – powiedział pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Samo lotnisko będzie kosztowało 5-6 miliardów euro – powiedział. – Cała inwestycja to 100-200 mld złotych. Bardzo szerokei widełki wynikają z tego, że będą one realizowane w latach trzydziestych – dodał.

