Rosyjskie statki nie wpłyną do amerykańskich portów. Joe Biden ogłasza kolejne sankcje

Rosyjskie statki nie wpłyną do amerykańskich portów. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o ponownym zaostrzeniu sankcji gospodarczych skierowanych przeciwko Rosji.

– Dziś ogłaszam, że Stany Zjednoczone zakazują wejścia statków pod rosyjską banderą do amerykańskich portów. Żaden statek pod rosyjską banderą lub należący do podmioty rosyjskiego nie będzie mógł wpłynąć do amerykańskich portów. To kolejny krok, który podejmujemy we współpracy z naszymi partnerami, sojusznikami w Europie, Kanadą, Wielką Brytanią i innymi państwami. Robimy to, aby zatrzymać rosyjską agresję – powiedział Joe Biden.

– Putin liczył na to, że NATO straci zainteresowanie Ukrainą, że jej sojusznicy się ugną. My będziemy ramię w ramię z narodem ukraińskim. To nasza odpowiedzialność. Jesteśmy w stanie utrzymać cały świat we wspólnych działaniach – dodał prezydent USA.