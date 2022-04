Morawiecki do kontrolerów lotów: Nie róbcie tego. Premier zapewnia, że rząd jest otwarty na kompromis

Rząd szuka kompromisu i porozumienia z protestującymi kontrolerami lotów. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że przygotowano „bardzo konstruktywną ofertę dla wszystkich, którzy chcą pracować” . Sprawą negocjacji zajmuje się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Zamiast szukać winnych, wolałbym szukać rozwiązania – zapewnił premier.

– Razem z ministrem Adamczykiem szukamy rozwiązania. Mogę powiedzieć, że pan minister jest bardzo otwarty na kompromis. Czeka na postulaty ze strony związkowej. Uważam, że ma bardzo dobrą i bardzo konstruktywną ofertę dla wszystkich, którzy chcą pracować. Zróbmy razem tak, aby nie trzeba było zamykać polskiego nieba. Jesteśmy gotowi na bardzo głęboko posunięty kompromis – zapewnia premier Mateusz Morawiecki.

Premier podczas konferencji prasowej bezpośrednio zwrócił się także do strajkujących kontrolerów lotów. Powiedział, że zamknięcie nieba nad Polską będzie szkodliwe dla wszystkich Polaków.

– Wyciągamy otwartą dłoń i serdecznie prosimy kontrolerów o nie zamykanie polskiego nieba, to będzie ze stratą dla wszystkich Polaków. Nie róbcie tego. Usiądźcie i dogadajcie się ze sobą. Ja będę robił wszystko, aby takiemu kompromisowi patronować – powiedział szef rządu.

Rozbieżne informacje dotyczące lotów nad Polską

Z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) płyną dziś rozbieżne informacje dotyczące ewentualnego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Polską.

„Od 1 maja Urząd Lotnictwa Cywilnego wdroży program odwoływania lotów, aby znacząco zmniejszyć liczbę lotów do i z polskiej przestrzeni powietrznej” – napisała w odpowiedzi na pytania portalu money.pl, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. „Rozpoczęto dyskusje na temat sposobu realizacji tego programu” – napisano także. Co ciekawe, jest to zupełnie sprzeczne z komunikatem wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

„W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kontrolerami ruchu lotniczego, w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona” – czytamy w komunikacie ULC, który zaprzecza temu, co przekazał Eurocontrol.

