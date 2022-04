Ryanair skarży się na polski rząd do KE

Ryanair złożył skargę do Komisji Europejskiej na działania polskiego rządu. Chodzi o rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym, które opublikowano późnym wieczorem 25 kwietnia. Rząd wprowadza w nim m.in. nowe zasady pracy lotnisk w Warszawie i Modlinie. To właśnie to drugie, podwarszawskie lotnisko jest główną bazą Ryanaira.

„W związku z ograniczeniem dostępności służb żeglugi powietrznej obsługujących operacje lotnicze oraz obniżeniem deklarowanej pojemności rejonu kontrolowanego TMA Warszawa, wprowadza się ograniczenia możliwości wykonywania operacji lotniczych w TMA Warszawa” – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostało opublikowane w nocy z 25 na 26 kwietnia. „Operacje lotnicze w TMA Warszawa mogą być wykonywane między godzinami 09.30–17.00 czasu lokalnego, pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa” – czytamy dalej.

Ryanair skarży się na Polskę

Ryanair postanowił zaskarżyć decyzję polskiego rządu do Komisji Europejskiej. Linia lotnicza uznała, że rozporządzenie uderza w jej możliwości operowania w Polsce. „Premier arbitralnie wybrał 32 kierunki obsługiwane z Warszawy, aby dać im pierwszeństwo w przypadku spodziewanego załamania przepustowości” – czytamy w komunikacie irlandzkiej linii lotniczej. „Lista w niewytłumaczalny sposób wyklucza połączenia obsługiwane przez Ryanaira z Warszawy Modlina, takie jak Sztokholm czy Mediolan, a zawiera trasy LOT-u do Berlina i Wilna, do których można łatwo dotrzeć pociągiem lub drogą lądową w ciągu zaledwie kilku godzin” – napisano także.

Ryanair odnosi się do listy, którą opublikował 26 kwietnia Urząd Lotnictwa Cywilnego, jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście znajdują się tylko dwa połączenia obsługiwane przez irlandzkiego przewoźnika. Oto pełna lista:

