Koniec sporu między PAŻP a kontrolerami lotów. Minister z ważnym komunikatem dla pasażerów

Zakończyła się kolejna tura rozmów między przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Informacje na Twitterze potwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. „Mamy przełom w negocjacjach ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego!”

– Udało nam się dojść do porozumienia. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny, to jest rozejm. W imię dalszej dobrej współpracy, aby nie paraliżować ruchu lotniczego, aby linie lotnicze mogły normalnie funkcjonować, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało nam się porozumieć. To bardzo ważny moment, ale przed nami długa droga. Zabrakło czasu, aby dojść do finalizacji ostatecznych dokumentów – powiedział przedstawiciel kontrolerów lotów. – Udało nam się wypracować 2 miesiące i 10 dni, do 1 lipca. To czas na prace merytoryczne, na dopracowanie 24 punktów. Zależy nam, aby finalny dokument spiął wszystkie operacyjne grupy zawodowe w PAŻP i pozwolił agencji rozwinąć się i pracować wydajnie i wydolnie – dodał.

Porozumienie na dwa miesiące

Do podpisania porozumienia doszło na sejmowej podkomisji do spraw transportu lotniczego. Bardzo chcę podziękować za waszą mądrość i kompromis, który udało się osiągnąć. Chcę też zagwarantować, że będziemy monitorować, jak przez te dwa miesiące będzie realizowane to porozumienie. Spotkamy się też w sprawie raportu NIK o tym, co działo się w PAŻP. Nigdy więcej nie może dojść do takiej sytuacji.

– Kończy się paraliż ruchu lotniczego nad Polską. Pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Chciałbym podziękować, że w obecnej sytuacji, polska przestrzeń powietrzna będzie mogła służyć pomocy Ukrainie – dodał. Byliśmy przygotowani na to, że uda się podpisać porozumienie. Rozporządzenie Rady Ministrów, które ograniczało liczbę lotów, zostanie zmienione – dodał. Jeszcze dziś zostaną uruchomione procedury, a jutro skutki poprzedniego rozporządzenia zostaną wycofane.