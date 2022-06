Galopujące ceny węgla. Marek Suski ma pomysł na wykorzystanie przekopu Mierzei Wiślanej

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, które miało miejsce 10 czerwca, poseł Marek Suski, poinformował, że rząd analizuje możliwość wykorzystania przekopu Mierzei Wiślanej w celu zwiększenia dostaw węgla opałowego do Polski. Jak powiedział, miałoby się to odbywać za pomocą barek, które dostarczałyby surowiec do portów. Od początku prowadzenia inwestycji, rząd podkreślał, że pozwoli ona m.in. na ożywienie Elbląga. Jednak z Mierzei Wiślanej barki mogłyby zawijać również do Fromborka, czy innych miast.

"Brane są pod uwagę możliwości choćby dostarczenia węgla przez przekop Mierzei, który we wrześniu może już ruszyć. Jest rozpatrywany przesył pewnej części węgla – ale już nie statkami, tylko barkami, bo tam jest płytkie morze – do portów właśnie poprzez Mierzeję" – oświadczył Marek Suski.

Galopujące ceny węgla. Rząd przedstawi projekt

Obecny podczas posiedzenia komisji wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że rząd już w nadchodzącym tygodniu ma przedstawić projekt rozwiązań, które miałyby zahamować rosnące ceny węgla i zapewnić jego zwiększone dostawy. Ceny wystrzeliły bowiem głównie ze względu na braki surowca w składach. Spowodowane jest to embargiem na rosyjski węgiel, który stanowił większość surowca przeznaczonego na opał dla odbiorców prywatnych i dużej części elektrociepłowni, zarządzanych przez samorządy.

– Musimy stworzyć mechanizm – wiem, że pan premier Sasin nad takim mechanizmem pracuje – aby utrzymać w ryzach cenę węgla – powiedział 3 czerwca na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń. – Chcemy stworzyć mechanizm, który będzie gwarantował, że te ceny nie będą tak wysokie, jak dzisiaj to wygląda. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić – przekonywał.

