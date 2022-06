Nie będzie paraliżu lotów nad Polską. Jest porozumienie kontrolerów z PAŻP

Prawdopodobnie doczekaliśmy się zakończenia sporu między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a kontrolerami ruchu lotniczego. Rozmowy toczyły się przede wszystkim o ustalenie zmian w wynagrodzeniach pracowników oraz trybie ich pracy. Chodziło przede wszystkim o ustalenie limitu godzin nadliczbowych.

Jest porozumienie między kontrolerami lotów a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. – Nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Zakończone negocjacje były niełatwym zadaniem, ale należało je podjąć z myślą o pasażerach – powiedział przedstawiciel PAŻP.

W podobny sposób jeszcze rano wypowiadał się rzecznik rządu Piotr Muller. – Wydaje się, że to jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli w tych zapisach jest to, co nam sygnalizowano, to z naszej strony będzie na to zielone światło. Polskie niebo będzie bezpieczne i nie będzie utrudnień z lotami w wakacje – mówił rano w Sednie Sprawy Radia Plus.

Dotychczasowy rozejm skończyłby się 1 lipca

28 maja doszło do wstępnego porozumienia między PAŻP a kontrolerami lotów. Poinformowano o tym na posiedzeniu sejmowej podkomisji. Już wtedy sygnalizowano, że jest to jednak dopiero początek rozmów. Rozejm, jak nazwano wstępne ustalenia, miał upłynąć 1 lipca.

– Udało nam się dojść do porozumienia. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny, to jest rozejm. W imię dalszej dobrej współpracy, aby nie paraliżować ruchu lotniczego, aby linie lotnicze mogły normalnie funkcjonować, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało nam się porozumieć. To bardzo ważny moment, ale przed nami długa droga. Zabrakło czasu, aby dojść do finalizacji ostatecznych dokumentów – powiedział przedstawiciel kontrolerów lotów na posiedzeniu podkomisji 28 maja. – Udało nam się wypracować 2 miesiące i 10 dni, do 1 lipca. To czas na prace merytoryczne, na dopracowanie 24 punktów. Zależy nam, aby finalny dokument spiął wszystkie operacyjne grupy zawodowe w PAŻP i pozwolił agencji rozwinąć się i pracować wydajnie i wydolnie – dodał.

