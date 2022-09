AIR 2022: W Warszawie rozmawiano o przyszłości europejskiego lotnictwa

Z inicjatywy Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+ i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” została zorganizowana międzynarodowa konferencja, której celem była wymiana obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczących branży lotniczej.

Konferencja AIR2022 składała się z kilku bloków tematycznych, podczas których wystąpili międzynarodowi specjaliści i eksperci w dziedzinach związanych z branżą. Uczestnicy panelu poświęconemu turystyce zwracali szczególną uwagę na współpracę z całą branżą turystyczną, nie tylko touroperatorami, ale także regionami, miastami, czy nawet hotelami, tak by móc dać pasażerom jak najlepszą ofertę. Jak zauważono infrastruktura lotnicza musi być dziś bardziej wydajna, zwiększać przepustowość, ale też mocniej dbać o rozwój turystyki przyjazdowej. Zdaniem ekspertów wiele lotnisk skupia się na turystyce wyjazdowej, która jest bardzo ważna, ale turystyka przyjazdowa wpływa bardzo korzystnie na gospodarkę regionu, w którym operuje lotnisko.

Jak zmniejszyć kolejki do odprawy?

Ważnym i często podnoszonym tematem było także wykorzystanie automatyzacji i digitalizacji w lotnictwie. Dziś jednym z największych problemów lotnisk w całej Europie są długie kolejki do odprawy. Dlatego ważnym i palącym tematem zdaniem prelegentów powinno być jak najszybsze wprowadzenie automatycznych odpraw i możliwość szybkiego nadania bagażu.

– Trudna sytuacja na rynku, w tym pandemia, wojna, kryzys gospodarczy, klimatyczny to wszystko niezwykle wymagające wyzwania. Takie czasy wymagają odwagi i współdziałania. Osobiście wierzę, że branża lotnicza i lotniskowa będzie prężnie rozwijała się przez kolejne lata, a my chcemy i będziemy mieli w tym swój udział. To wielka odpowiedzialność, ale też szansa na wiele dobrych zmian i długofalową współpracę, które ostatecznie mają jeden cel – zapewnić pasażerom jak najlepsze połączenia i doświadczenia z podróży – powiedział podczas wydarzenia Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.



CPK jako zmiana w podróżowaniu

Z kolei Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT podczas panelu poświęconemu przyszłości lotnictwa zwrócił uwagę na największą inwestycję w Polsce – Centralny Port Komunikacyjny. Podczas wystąpienia podkreślił, że CPK nie jest zagrożeniem dla portów regionalnych, a sam projekt, które integruje kolej i lotnisko w jednym miejscu może oznaczać całkowitą zmianę w pojęciu podróżowania z Polski.

– Chcemy sprzedawać podróż, łącząc bilet kolejowy i lotniczy. To jest piękny sen przyszłości i jestem pewien, że ten sen się spełni. – powiedział Rafał Milczarski

Największa międzynarodowa konferencja branżowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+ jest kolejnym krokiem w stronę zacieśniania współpracy rynku lotniczego całej Europy. Obecność reprezentantów z kilkunastu krajów oraz zaangażowanie światowych firm związanych z rynkiem lotniczym i lotniskowym potwierdzają potrzebę i zasadność szerokiej współpracy, która została zapoczątkowana ponad rok temu przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślił: „Mówiłem o tym podczas naszego spotkania rok temu, ale dziś staje się to jeszcze ważniejsze. Branża lotnicza, przede wszystkim w Polsce, ale również i w całej Europie, szybko się odradza. Ci, którzy rok temu, dwa lata temu przepowiadali, że to jest koniec podróżowania, że ludzie przestaną latać samolotami, że nie będzie przyszłości dla lotnictwa – wszyscy się mylili. Ruch lotniczy wraca. Oczywiście nie wszystkie sektory w tym samym tempie, w tym samym czasie. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, nowymi kryzysami, z których największym jest agresja na Ukrainę jest w tej chwili najważniejsza

Polski rząd kontynuuje program CPK – największy obecnie taki projekt konstrukcyjny w branży lotniczej w Europie. Budujemy innowacyjny, nowoczesny, intermodalny międzynarodowy hub. W przyszłym roku otworzymy Lotnisko Warszawa-Radom i wbijemy pierwszą łopatę pod budowę CPK”.