Linie lotnicze z nowym pomysłem. W sklepie kupisz bilet lotniczy, wycieczkę i klapki

Emirates, czyli jedne z największych linii lotniczych świata mają nowy pomysł, który z jednej strony może wydawać się przełomowy, ale z drugiej wygląda jak częściowy powrót do przeszłości.

Emirates z własnym sklepem

Szejk Ahmed bin Saeed al Maktoum, prezes firmy, wraz z jej najwyższymi przedstawicielami otworzył w Dubaju pierwszy sklep detaliczny linii lotniczych. Na miejscu klienci będą mogli kupić bilety lotnicze na podróż, ale także zarezerwować całe wycieczki oraz… kupić sprzęt turystyczny i pamiątki. Będzie to połączenie wszystkich usług związanych z wypoczynkiem w jednym miejscu. Co ciekawe, wygląda to na zrobienie kroku wstecz w pogoni za cyfryzacją usług i powrót do klasycznego modelu obsługi klienta. Emirates stawiają na bezpośredni kontakt z klientem i możliwość skorzystania z porady asystenta.

Biuro podróży Emirates

Można wręcz powiedzieć, że nowy format jest rozszerzeniem tego, co np. polscy klienci znają z punktów biur podróży. Klienci w pilotażowym sklepie w Dubaju będą mogli się bowiem zapoznać z ofertą, posłuchać porad dotyczących wymarzonych wakacji, a na koniec zarezerwować je i kupić bilety lotnicze.

Co ciekawe, na miejscu znajdują się duże ekrany ledowe, które wyświetlają najlepsze oferty. Jeśli klient nie potrzebuje pomocy asystenta, to może je sobie zarezerwować w punktach samoobsługowych. Wykonane w nowym punkcie zakupy mają się liczyć do programu lojalnościowego Emirates. Klienci, którzy korzystają z usług linii lotniczych, będą więc mogli także najprawdopodobniej liczyć na specjalne oferty.

