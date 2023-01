Masowiec z ukraińskim zbożem osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim

Kanał Sueski od samego początku tygodnia ma swoje problemy. Władze przeprawy poinformowały, że w okolicach miasta Al-Kantara na mieliźnie utknął masowiec „Glory”.

Masowiec osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim

Jak informują Al Arabiya i Reuters, w samym środku Kanału Sueskiego, na wysokości egipskiego miasta Al-Kantara miało dość do wypadku z udziałem masowca pływającego pod banderą Wysp Marshalla. Statek o nazwie „Glory” miał osiąść na mieliźnie, ale ze wstępnych oględzin wynika, że nie doszło do widocznych uszkodzeń. Co ciekawe, na pokładzie statku znajduje się ponad 65 tysięcy ton ukraińskiego zboża, która ma trafić do Chin.

Jak poinformował szef Kanału Sueskiego generał porucznik Osama Rabie, na miejscu pracują holowniki, które starają się wydostać masowiec z mielizny. Szef przeprawy poinformował, że mimo trudnej sytuacji, kanał nadal jest drożny i statki mogą dalej przez niego przepływać. Na miejscu pracują holowniki, które starają się uwolnić zakleszczony statek.

Nie będzie powtórki z wypadku Ever Given

Jedocześnie Rabie dodał, że wypadek, do którego doszło 9 stycznia w Kanale Sueskim nie będzie miał tak dramatycznych efektów, jak najgłośniejszy incydent w tym miejscu w ostatnich latach, czyli sytuacja związana z kontenerowcem Ever Given. W marcu 2021 roku mierzący ponad 400 metrów kolos wbił się w brzeg kanału, blokując go na sześć dni. Przyczyną zdarzenia w okolicach miasta Suez był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Do uwolnienia statku potrzebne były nie tylko holowniki, ale także koparki, które wykopywały dziób statku z nabrzeża.

