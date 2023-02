Linie lotnicze ruszyły na zakupy. Upadli przewoźnicy mają bardzo cenny zasób

Pandemia i nagromadzenie problemów wynikających ze złego zarządzania doprowadziły w ostatnich miesiącach do wielu upadłości na rynku lotniczym. Nie dla wszystkich jest to jednak zła wiadomość.

Duże linie lotnicze ruszyły na zakupy

Obecnie na rynku lotniczym trwa polowanie na okazje. Największe linie lotnicze, którym – często przy udziale państwa – udało się przetrwać pandemiczne lockdowny, teraz starają się odbić po słabszych latach. Na rynku pojawiło się dużo okazji do rozbudowania floty, ale także pozyskania dużo cenniejszego zasobu.

Trwają ostatnie rozmowy, których efektem ma być przejęcie przez Lufthansę włoskich linii lotniczych ITA. W mediach pojawiły się także informacje o innym, dużym przejęciu. Air France i KLM mają rywalizować o przejęcie upadłej linii Flybe.

Bankruci z prawdziwym skarbem

Po co właściwie dużym i znanym liniom lotniczym przejęcie skompromitowanej linii Flybe? Brytyjski przewoźnik dał się w ostatnich latach poznać głównie tym, że dwukrotnie bankrutował, co spowodowało kilka bardzo problematycznych dla pasażerów sytuacji.

Zarówno włoskie ITA, jak i brytyjski Flybe poza ogromnymi długami mają też coś, co warte jest spłacania zaległości finansowych. Chodzi o sloty na kluczowych lotniskach, czyli konkretne działki czasowe na starty i lądowania. Pozwalają one na planowanie lepszej siatki połączeń i wykonywanie większej liczby lotów, a to w oczywisty sposób przekłada się na zyski.

Flybe posiada 7 takich slotów na londyńskim Heathrow i 5 na Schiphol w Amsterdamie, czyli dwóch najbardziej zatłoczonych lotniskach w Europie. To na tyle prestiżowe aktywa, że z punktu widzenia największych przewoźników, warto się o nie pokusić.

Sloty warte więcej od linii lotniczej

Eksperci uważają, że slotami Flyby zapewne podzielą się największe linie lotnicze, które przystąpią do skupowania masy upadłościowej brytyjskich linii. Zaznaczają także, że same sloty na wspomnianych lotniskach są warte więcej, niż cała reszta aktywów przewoźnika.

Czytaj też:

Lufthansa wykupuje popularne linie lotnicze. Płaci 250-300 mln euroCzytaj też:

Ryanair odbił się po pandemii. Zyski zaskoczyły nawet samą firmę