Buda: W następne wakacje autostrady będą bezpłatne

Są kolejne szczegóły dotyczące zapowiedzi złożonych przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, co dalej z pomysłem bezpłatnych autostrad.

Umową z operatorem A4 jest „skandaliczna”

Na antenie Radia Zet na temat autostrady A4 wypowiadał się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Szef resortu przyznał, że obowiązująca umowa między państwem a operatorem autostrady jest „skandaliczna”.

– Jesteśmy związany skandaliczną umową, która została podpisana jeszcze za prezydenta Kwaśniewskiego między państwem a firmą obsługującą autostradę. Możemy się porozumieć z tym podmiotem, że to my płacimy te opłaty, a nie Polacy, ale to na pewno nie będą takie kwoty. Firma w zamian będzie miała mniejsze koszty. Musimy dojść do porozumienia w jakim mechanizmie prawnym to rozwiążemy – powiedział minister.

Autostrady bezpłatne od przyszłych wakacji

Minister doprecyzował także zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości, które padły podczas weekendowej konwencji partii. Dowiedzieliśmy się, że prace prawne mogą potrwać nawet rok, a państwo jest zdeterminowane nawet, aby użyć mechanizmu wywłaszczenia.

– W następne wakacje autostrady będą bezpłatne. Jeśli nie będzie porozumienia i chęci negocjacji, to jest formuła wywłaszczenia na cele publiczne. Możemy to zrobić z całego obszaru. Jeśli ktoś nie będzie chciał się porozumieć w interesie Polaków, to będziemy podejmować odpowiedzialne działania. Skończymy tę sprawę, Polacy mogą być spokojni – zapewnił Waldemar Buda.

Pytany o to, czy państwo będzie stać na ewentualne odszkodowania, przyznał, że nie będzie z tym problemu. – Z punktu widzenia budżetu państwa, nawet odszkodowania za wiele lat, to nie są kwoty, które przerażają – powiedział minister.

