Kanał Sueski zablokowany. Kontenerowiec wbił się w nabrzeże

Kontenerowiec One Orpheus, który wyruszył z Singapuru, miał dopłynąć do portu w Holandii. Podczas przeprawy przez Kanał Sueski doszło jednak najprawdopodobniej do awarii steru, co sprawiło, że załoga utraciła kontrolę nad jednostką.

Kanał Sueski ponownie zablokowany

Dryfujący statek wbił się w stary pomost techniczny na wschodnim nabrzeżu Kanału Sueskiego na jego 74. kilometrze. Jak podają lokalne media, operator kanału miał od załogi otrzymać informacje o awarii steru na chwilę przed zderzeniem.

Jednostka mierzy 336 metrów długości i 46 metrów szerokości. Jak podano, w wyniku zderzenia nie nastąpiło rozerwanie kadłuba statku. Władze Kanału Sueskiego zapewniły, że posiadają profesjonalny sprzęt i odpowiednie umiejętności, aby neutralizować skutki tego typu zdarzeń. Na miejscu pracują cztery holowniki, których zadaniem jest uwolnienie jednostki i przywrócenie pełnej przepustowości przeprawy.

twitter

Pechowy Kanał Sueski

Znajdująca się na terenie Egiptu sztuczna przeprawa łącząca Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, ze względu na ogromny ruch, jest miejsce wielu wypadków, kolizji i incydentów. Najbardziej znany jest wypadek kontenerowca Ever Given, który całkowicie zablokował kanał w 2021 roku.

Ever Given osiadł na mieliźnie i zablokował tor żeglugowy, przez który transportuje się około 12 proc. światowego handlu. Eksperci wyliczają, że każdego dnia przepływają nim towary warte około 9,6 mld dolarów. Blokada trwała sześć dni. W szczytowym momencie, w korku przed kanałem czekało aż 420 statków.

Pod koniec maja 2023 roku doszło do kolejnego groźnego incydentu. 189-metrowy masowiec Xin Hai Tong 23 utknął na mieliźnie i zablokował ruch przynajmniej czterech innych jednostek. Statek udało się jednak dość szybko odholować i udrożnić przeprawę.