Blokada drogi S3. Zdesperowani przewoźnicy domagają się rządowego wsparcia

Odcinek drogi ekspresowej S3, obejmujący trasę od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino, został zablokowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (ZSPD). Informację tę potwierdziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Protest ma na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację przewoźników drogowych w regionie.

Blokada drogi S3. Jak ją objechać?

W związku z blokadą, dla podróżujących na trasie Gorzów – Szczecin wytyczono objazd. Kierowcy są kierowani od węzła Pyrzyce poprzez łącznicę zjazdową na drogę wojewódzką 122 do miejscowości Pyrzyce, a następnie drogą wojewódzką 119 do miejscowości Stare Czarnowo i drogą wojewódzką nr 120 do węzła Pyrzyce.

Wiceprezes ZSPD, Piotr Krzyżankiewicz, w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapewnił, że organizatorzy protestu będą przepuszczać pojazdy przewożące materiały łatwo psujące się, ładunki wrażliwe oraz niebezpieczne, aby nie tworzyć dodatkowego zagrożenia na drogach wojewódzkich. Dodatkowo, autokary również będą miały priorytetowy przejazd.

Postulaty przewoźników

Przewoźnicy z Pomorza oraz branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla sektora transportowego. Wśród głównych postulatów znajdują się obniżenie składek ZUS do poziomu obowiązującego w krajach konkurencyjnych na rynku europejskim oraz wprowadzenie minimalnych stawek za usługi transportowe.

Zgodnie z zapowiedziami ZSPD, utrudnienia na drodze mają zakończyć się po godzinie 14. Jednakże, jeśli postulaty transportowców nie zostaną spełnione, protesty mogą być kontynuowane każdą sobotę w okresie wakacyjnym. Blokady miały już miejsce w Szczecinie oraz na trasie A6/S3 pod Szczecinem, a na kolejną sobotę przewoźnicy zapowiadają ponowną blokadę S3.

Protesty przewoźników na Pomorzu to wyraz frustracji związanej z brakiem wsparcia ze strony rządu. Blokada drogi ekspresowej S3 to tylko jedno z działań, które mają na celu zwrócenie uwagi na problemy sektora transportowego. Organizatorzy protestu liczą na dialog z rządem i szybkie wprowadzenie oczekiwanych zmian.

Czytaj też:

Polska branża transportowa na skraju bankructwa. Tak źle jeszcze nie byłoCzytaj też:

Polscy przewoźnicy na skraju bankructwa. Domagają się pomocy od rządu