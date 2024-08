Jest śledztwo w sprawie PKP Cargo. CBA bada nieprawidłowości

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło śledztwo w sprawie PKP Cargo, które ma na celu wyjaśnienie nieprawidłowości związanych z realizacją decyzji byłego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej transportu węgla. Decyzja ta, podjęta w 2022 roku, miała na celu przewiezienie węgla zakupionego przez PGE Paliwa oraz Węglokoks, jednak jej konsekwencje przyniosły straty, które oszacowano na setki milionów złotych.

CBA bada działalność PKP Cargo

Decyzja premiera z lipca 2022 roku zobowiązała PKP Cargo do przetransportowania węgla, co wiązało się z koniecznością zerwania istniejących kontraktów z innymi klientami, prowadząc do poważnych problemów finansowych spółki. W efekcie, PKP Cargo odnotowało znaczne straty, co przyczyniło się do obecnej sytuacji finansowej spółki. Straty te zostały wycenione na 376,3 mln złotych.

PKP Cargo aktywnie współpracuje z organami ścigania w ramach trwającego śledztwa, podkreślając, że jako zgłaszający, wspiera działania śledczych. Spółka stoi na stanowisku, że wykonanie polecenia rządu spowodowało utratę przychodów i konieczność restrukturyzacji.

Restrukturyzacja PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo, obecnie w trakcie restrukturyzacji spółki, obwinia swoich poprzedników za doprowadzenie do kryzysu finansowego. W ciągu ostatnich dziewięciu lat, spółka straciła aż 90 proc. swojej wartości, a jej kapitalizacja spadła z ponad 4 miliardów złotych w 2014 roku do około 600 milionów złotych w kwietniu 2024 roku. Udział PKP Cargo w polskim rynku kolejowym również drastycznie się zmniejszył – z 60 proc. w 2013 roku do niecałych 30 proc. w pierwszym kwartale 2024 roku.

Jednym z głównych elementów planu restrukturyzacji, ogłoszonego w lipcu 2024 roku, jest zwolnienie 30 proc. pracowników. Redukcja zatrudnienia obejmie 4142 osoby, ale dzięki porozumieniom z innymi przewoźnikami, takimi jak PKP Intercity i Polregio, część z tych pracowników znajdzie zatrudnienie w innych spółkach kolejowych.

Działalność PKP Cargo

PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowym na polskich torach, oferującym kompleksowe usługi logistyczne, łączące transport kolejowy, samochodowy i morski. Działa nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Holandia, Węgry, Litwa i Słowenia. Głównym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, posiadająca 33,01 proc. udziałów.

