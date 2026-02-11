Nowy obowiązek dla kierowców. Bez tego nie wyjedziesz w trasę

Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie towarów na terenie Unii Europejskiej. Busy realizujące zarobkowe przewozy międzynarodowe oraz kabotaż będą musiały zostać wyposażone w tachografy.

Nowy obowiązek

W Polsce flota międzynarodowego transportu lekkiego liczy około 40 tys. pojazdów. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z 2024 roku wskazują na 37 822 pojazdy posiadające wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Dla porównania liczba ciężarówek z takim wypisem wynosi 304 120.

Nowy wymóg dotyczy zarobkowego transportu rzeczy w ruchu międzynarodowym oraz kabotażu. Obejmuje także zestawy z przyczepą, jeśli ich masa przekracza 2,5 tony. Busy realizujące wyłącznie przewozy krajowe nie będą objęte obowiązkiem montażu tachografu.

Obawy w branży

Przewoźnicy obawiają się jednak powtórki problemów, jakie pojawiły się przy wymianie tachografów w samochodach ciężarowych. W 2025 roku konieczna była wymiana urządzeń na inteligentne, umożliwiające m.in. zdalne odczytywanie danych bez zatrzymywania pojazdu. Do unijnego terminu 19 sierpnia 2025 r. około jedna czwarta firm w Polsce nie zdążyła dostosować się do wymogów, co oznaczało utratę możliwości świadczenia usług międzynarodowych.

Koszt wymiany tachografu w ciężarówce wynosił 4–5 tys. zł brutto za sztukę. Informacje o możliwej dopłacie rządowej pojawiły się tuż przed granicznym terminem, a procedura składania wniosków ruszyła dopiero kilka miesięcy po wprowadzeniu obowiązku.

Eksperci wskazują, że transport lekki stoi przed dużym wyzwaniem organizacyjnym, ponieważ będzie musiał dostosować się do takich samych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców jak transport ciężki. W branży widać niepokój związany z konsekwencjami biznesowymi tych zmian.

Rozbudowana i rosnąca flota busów będzie więc musiała w krótkim czasie dostosować się do nowych regulacji, które od 1 lipca staną się obowiązkowe dla przewozów międzynarodowych.

