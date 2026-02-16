A4 przejdzie rewolucję. Koniec opłat dla kierowców?

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał trzy aneksy do programu inwestycji dotyczącego rozbudowy autostrady A4. Projekt obejmuje dołożenie trzeciego i czwartego pasa ruchu na odcinku od węzła Balice I w Małopolsce do granicy województw śląskiego i opolskiego. Łącznie chodzi o 120 km jednej z najważniejszych tras w kraju. Wartość całego programu to około 10 mld zł.

Podpisane dokumenty dotyczą trzech fragmentów trasy: od granicy województwa opolskiego do węzła Brzęczkowice, dalej do węzła Byczyna oraz od Byczyny do Balic. Jak podkreślił szef resortu infrastruktury podczas briefingu w Krakowie, rozbudowa A4 nie jest wyborem, lecz koniecznością. Na niektórych odcinkach natężenie ruchu przekracza 100 tys. pojazdów na dobę.

Trzeci i czwarty pas, nowe MOP-y i setki obiektów

Inwestycja nie ograniczy się wyłącznie do poszerzenia jezdni. W planach jest budowa nowych miejsc obsługi podróżnych oraz przebudowa i wzniesienie kilkuset obiektów inżynieryjnych, w tym węzłów, zjazdów i wiaduktów. Nowa infrastruktura ma wykorzystywać odnawialne źródła energii i magazyny energii, tak aby trasa była autonomiczna energetycznie.

Według zapowiedzi ma to być jedna z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych dróg w Polsce, łącząca kluczowe regiony kraju i pełniąca istotną funkcję międzynarodową.

Koniec bramek Kraków–Katowice

Jednym z elementów zmian będzie demontaż punktów poboru opłat na odcinku Kraków–Katowice. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od 16 marca 2027 r. autostrada A4 na tym fragmencie będzie bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. Odcinek ma przejść pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ umowa z koncesjonariuszem nie zostanie przedłużona.

Podczas wystąpienia podkreślono, że obecne opłaty są wysokie i decyzja o zmianie zarządcy ma zakończyć dotychczasowy model funkcjonowania tej części trasy.

Dodatkowe inwestycje w Małopolsce

Resort infrastruktury przeznaczył również 2,5 mld zł na modernizację najstarszego fragmentu Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu A4 – od węzła Balice do zjazdu na drogę krajową nr 7. Planowane jest poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy, budowa nowego węzła w pobliżu lotniska Kraków Airport oraz nowego mostu przez Wisłę.

Podczas briefingu wskazano, że inwestycje drogowe w Małopolsce łączą kwestie infrastruktury i bezpieczeństwa. Rozbudowa A4 ma stać się jednym z największych projektów infrastrukturalnych w regionie, a sama trasa – kluczowym korytarzem komunikacyjnym w południowej Polsce.

