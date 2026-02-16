A4 przejdzie rewolucję. Koniec opłat dla kierowców?
Autostrada A4, zdjęcie ilustracyjne
Autostrada A4, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons / Michiel1972
Autostrada A4 zostanie rozbudowana o dwa pasy na 120 km. Od 2027 r. odcinek Kraków–Katowice ma być bezpłatny.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał trzy aneksy do programu inwestycji dotyczącego rozbudowy autostrady A4. Projekt obejmuje dołożenie trzeciego i czwartego pasa ruchu na odcinku od węzła Balice I w Małopolsce do granicy województw śląskiego i opolskiego. Łącznie chodzi o 120 km jednej z najważniejszych tras w kraju. Wartość całego programu to około 10 mld zł.

Podpisane dokumenty dotyczą trzech fragmentów trasy: od granicy województwa opolskiego do węzła Brzęczkowice, dalej do węzła Byczyna oraz od Byczyny do Balic. Jak podkreślił szef resortu infrastruktury podczas briefingu w Krakowie, rozbudowa A4 nie jest wyborem, lecz koniecznością. Na niektórych odcinkach natężenie ruchu przekracza 100 tys. pojazdów na dobę.

Trzeci i czwarty pas, nowe MOP-y i setki obiektów

Inwestycja nie ograniczy się wyłącznie do poszerzenia jezdni. W planach jest budowa nowych miejsc obsługi podróżnych oraz przebudowa i wzniesienie kilkuset obiektów inżynieryjnych, w tym węzłów, zjazdów i wiaduktów. Nowa infrastruktura ma wykorzystywać odnawialne źródła energii i magazyny energii, tak aby trasa była autonomiczna energetycznie.

Według zapowiedzi ma to być jedna z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych dróg w Polsce, łącząca kluczowe regiony kraju i pełniąca istotną funkcję międzynarodową.

Koniec bramek Kraków–Katowice

Jednym z elementów zmian będzie demontaż punktów poboru opłat na odcinku Kraków–Katowice. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od 16 marca 2027 r. autostrada A4 na tym fragmencie będzie bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. Odcinek ma przejść pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ umowa z koncesjonariuszem nie zostanie przedłużona.

Podczas wystąpienia podkreślono, że obecne opłaty są wysokie i decyzja o zmianie zarządcy ma zakończyć dotychczasowy model funkcjonowania tej części trasy.

Dodatkowe inwestycje w Małopolsce

Resort infrastruktury przeznaczył również 2,5 mld zł na modernizację najstarszego fragmentu Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu A4 – od węzła Balice do zjazdu na drogę krajową nr 7. Planowane jest poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy, budowa nowego węzła w pobliżu lotniska Kraków Airport oraz nowego mostu przez Wisłę.

Podczas briefingu wskazano, że inwestycje drogowe w Małopolsce łączą kwestie infrastruktury i bezpieczeństwa. Rozbudowa A4 ma stać się jednym z największych projektów infrastrukturalnych w regionie, a sama trasa – kluczowym korytarzem komunikacyjnym w południowej Polsce.

