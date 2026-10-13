Koniec z szybką jazdą na A2! Drastyczne ograniczenie prędkości na kluczowym odcinku

Jak skończą montaż, to będzie najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości (OPP) w Polsce. Do tego czasu kierowcy muszą jednak przygotować się na zwężenia pasów i ograniczenie prędkości do zaledwie 70 km/h.

Dzięki temu w trakcie rozbudowy systemu autostrada A2 będzie cały czas przejezdna. Coś za coś.

Dwa nowe OPP na A2. Skomplikowana rozbudowa autostrady

Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią ma na celu poszerzenie trasy o dodatkowy pas ruchu i obejmie łącznie 92 km trasy, z czego blisko 89 km stanowić będzie dobudowa dodatkowych pasów ruchu. Remont ma potrwać do drugiej połowy 2027 roku.

Jak poinformowała w oficjalnym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, „rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych inwestycji ostatnich lat”.

Niejako przy okazji pojawi się też wyjątkowo długi odcinkowy pomiar średniej prędkości, który obejmie około 48 km trasy. Rekordowy w skali kraju OPP obejmie fragment między Koszajcem a Michałówkiem. Oznacza to, że kierowca wjeżdżający do strefy pomiaru tuż za Pruszkowem pozostanie pod nadzorem kamer niemal aż do zjazdu na Łowicz i Skierniewice.

Drugi OPP zostanie uruchomiony między Dzierzgowem a Niesułkowem. W kierunku Łodzi obejmie około 30 km, natomiast w stronę Warszawy około 29-31 km, w zależności od kierunku i lokalizacji punktów pomiarowych.

A2 pęka w szwach. Ruch dochodzi do około 100 tys. pojazdów na dobę

Natężenie ruchu na A2 osiąga już poziom graniczny dla istniejącej infrastruktury. Jak wskazywała wcześniej GDDKiA, na najbardziej obciążonych fragmentach autostrady ruch dochodzi do około 100 tys. pojazdów na dobę.

Prace podzielono na cztery odcinki:

od węzła Łódź Północ do Łyszkowic – ok. 30 km,

od Łyszkowic do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego – ok. 22 km,

od granicy województw do Grodziska Mazowieckiego – ok. 25,5 km,

od Grodziska do węzła Konotopa pod Warszawą – ok. 17,2 km.

Po zakończeniu modernizacji kierowcy mają zyskać trzy pasy ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, a na najbardziej obciążonych odcinkach nawet cztery. Na razie kierowcy dostaną ograniczenie do 70 km/h oraz odcinkowe pomiary prędkości.

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