Popularny sklep internetowy rezygnuje z plastiku. Nowe opakowanie będziesz musiał odesłać

Niemieckie Zalando, które jest jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w Europie, dołącza do proekologicznego trendu widocznego w ostatnich miesiącach. Sklep zrezygnuje z wysyłania produktów w plastikowych opakowaniach. W ich miejsce klienci z Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii otrzymają paczki w ekologicznych, wielorazowych "kopertach".

Odeślij opakowanie

Program pilotażowy dotyczyć będzie 10 tys. klientów na czterech, wymienionych rynkach. Zamówienia rozesłane zostaną w opakowaniach stworzonych przez fiński start-up RePack. Nowe ekologiczne koperty, do złudzenia przypominać mają dotychczasowe, do których przyzwyczajeni są klienci, popularnego także w Polsce Zalando.

Ratowanie planety odbywać się będzie kosztem drobnej niewygody. Elementem nowej kampanii Zalando jest bowiem pewnego rodzaju umowa z klientami. Będą oni bowiem zobowiązani do odesłania opakowań tak jak dzieje się to w momencie zwrotu towaru. Dzięki temu ekologiczne koperty, które trafią do centrum logistycznego pod Sztokholmem, będą mogły być użyte ponownie.

– Aby idea opakowań wielokrotnego użytku mogła być zastosowana na szerszą skalę, potrzebne jest zaangażowanie całej branży e-commerce. Wyzwanie to wymaga standaryzacji procesów i centralizacji opcji dostaw produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku –mówi Uwe Streiber, Team Warehouse Consumables w Zalando. – Jednolity system, w którym klienci mogliby zwracać opakowania, na przykład do supermarketu, ułatwiłby ten proces obu stronom – dodaje.

„Zalando już w maju tego roku wprowadziło innowacje w obszarze opakowań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oprócz istniejących rozwiązań, takich jak na przykład wykorzystanie pudełek wykonanych w 100 proc. z papieru pochodzącego z recyklingu oraz toreb wysyłkowych wyprodukowanych w 80 proc. z materiału PCR, zmieniono sposób pakowania artykułów kosmetycznych. Torby plastikowe zastąpiły papierowe w 100 proc. recyklingowane. W tym samym czasie firma wdrożyła również tzw. „polybags” - cienkie rękawy ochronne na tekstylia, wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących również z recyklingu. Pokłosiem tych zmian jest zmniejszenie zużycia nierecyklowanych tworzyw sztucznych o około 625,6 ton więcej w porównaniu z rokiem 2018”– czytamy w komunikacie.

Walka z foliówkami

Z trendem nadmiernego używania torebek foliowych starają się także walczyć oddolne inicjatywy społeczne. Przykładem jest warszawska inicjatywa „Mam na to papier”, której celem jest promowanie wielorazowych opakowań, takich jak torby papierowe, czy płócienne. „Torba foliowa używana jest średnio przez 25 minut. Rozkłada się od 100 do 400 lat. Corocznie na światowy rynek wprowadza się od 500 miliardów do jednego biliona sztuk foliówek”. - czytamy na stronie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które promuje akcję. „Na polskie wysypiska trafia co roku 55 tysięcy ton foliówek. Torebki foliowe są jednym z największych źródeł zanieczyszczeń plastikiem, a jednym z najprostszych do wyeliminowania, gdyż łatwo zrezygnować z ich użytkowania”. – czytamy dalej.

