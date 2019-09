Gang Słodziaków w Biedronce. Naklejki trafiają na aukcje, jest jedno „ale”

W ofercie są dostępne cztery nowe Słodziaki: borsuk Bartek, dzięcioł Dominik, sarenka Hania oraz nietoperz Nikodem oraz sześć Słodziaków Juniorów: lis Lucuś, zajączek Zuzia, pszczółka Pola, dzięciołek Dominiczek, sówka Zosia oraz nietoperz Nikoś. Z wyliczeń ekspertów wynika, że aby uzbierać całą najnowszą kolekcję maskotek trzeba wydać w Biedronce od 3960 do nawet 11,8 tys. złotych. Uzbieranie 60 naklejek (bez dodatkowych bonusów) na dużą maskotkę słodziaka to wydatek 2400 zł. Przy korzystaniu z karty Moja Biedronka koszt spada do 1200 złotych, a przy kupowaniu owoców i warzyw do 800 złotych.

Podróbki? Biedronka ma na to sposób

Biedronka zapowiedziała, że klienci będą dostawać naklejki „na Słodziaki” w sklepowych kasach. Jednak okazuje się, że chęć skompletowania w jak najszybszym czasie całej kolekcji, prowadzi do obchodzenia regulaminu. Naklejki są bowiem dostępne w wielu serwisach aukcyjnych. W niektórych przypadkach komplet, który uprawnia do odebrania jednego pluszaka można kupić za 40 złotych. Biedronka zabezpieczyła się jednak przed ewentualnymi próbami oszustwa. Jak podaje gazeta.pl, każda naklejka wydana w sklepie posiada własny numer identyfikacyjny. Dlatego też podrobione zostaną szybko wychwycone.

Gang Słodziaków – zasady promocji

Aby otrzymać maskotkę konieczne będzie zebranie odpowiedniej liczby naklejek. Klienci będą je otrzymywać za zakupy o wartości co najmniej 40 zł, korzystanie z karty Moja Biedronka czy zakup warzyw i owoców. Zebranie 60 naklejek pozwoli na odbiór dużego Słodziaka za darmo. 40 naklejek będzie można wymienić na Słodziaka Juniora, albo – po dopłacie 19,99 zł – na dużą maskotkę. Z kolei 15 naklejek wymienić będzie można na nowy egzemplarz książki Gang Słodziaków. Cena regularna tego produktu to 9,99 zł.

Gang Słodziaków – kiedy rusza promocja?

Akcja ruszyła tuż przed początkiem roku szkolnego, 26 sierpnia i potrwa do 17 listopada. Pluszaki oraz książkę będzie można odbierać do 1 grudnia.