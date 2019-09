Fani zakupów w Primarku będą zawiedzeni. Otwarcie sklepu w Warszawie przesunięte

Tydzień temu na stronie internetowej sieci pojawiła się informacja o poszukiwaniu pracowników. Firma rozpoczęła rekrutację na kierownicze stanowiska m.in. asystenta menadżera czy specjalisty od visual merchandisingu. Łącznie zatrudnienie w sklepie należącym do brtyjskiej sieci znajdzie aż 250 osób. Na szybkie otwarcie pierwszego w Polsce Primarka nie mamy jednak co liczyć. Mimo wcześniejszych zapowiedzi klienvi nie będą mieli możliwości zrobienia zakupów jeszcze w 2019 roku. – Sklep zostanie otwarty w 2020 roku – powiedziała Business Insider Magdalena Kabata z agencji PR obsługującej Primarka w Polsce. Nie ujawniła jednak miesiąca otwarcia.

Pierwszy Primark w Polsce

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu zgodnie z hasłem: „niesamowita moda w niesamowitych cenach” („Amazing Fashion at Amazing Prices”). Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 370 sklepów i niemal 1,5 mln m kw. powierzchni handlowej w 12 krajach. Primark zatrudnia ponad 75 tys. osób. Nowy sklep Primark w Warszawie zajmie 3660 m kw. powierzchni handlowej na dwóch piętrach i będzie oferował kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę i wyposażenie domu. Właścicielami Galerii Młociny na są EPP (70 proc. udziałów) oraz Echo Investment (30 proc.).

– Primark szukał odpowiedniego miejsca na swój pierwszy sklep w Polsce i bardzo cieszymy się, że otworzymy go w najnowszym centrum handlowym w Warszawie – powiedział dyrektor ds. nieruchomości w Primark Tom Meager. – Wejście Primark do Polski to znakomita wiadomość zarówno dla rynku, jak i klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta znana na całym świecie marka wybrała Galerię Młociny na swoją pierwszą lokalizację w kraju. Najnowocześniejsze centrum handlowe w Warszawie, którego spektakularna oferta gastronomiczna i rozrywkowa wpisuje się w najnowsze globalne trendy, zyska nową markę, której obecność jeszcze bardziej wzmocni i tak imponujące grono najemców. Wybór Galerii Młociny na miejsce polskiego debiutu Primark świadczy o unikalnej pozycji naszego obiektu na handlowej mapie Polski – dodał członek zarządu EPP odpowiedzialny za komercjalizację nieruchomości Michał Świerczyński.

Czytaj także:

Hejtował uczniów, że tworzą kolejki w Lidlu. Zorganizowali nietypowy protest