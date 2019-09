Gang Słodziaków w Biedronce. Jak zdobyć dodatkowe naklejki?

Klienci Biedronki do 29 września mają szansę na otrzymanie dodatkowych naklejek, które później można wymieniać na maskotki z Gangu Słodziaków. Bonusowy punkt przysługuje m.in. za zakup czekolady Ritter Sport, Delicji pomarańczowych Szampańskich, Ptasiego Mleczka waniliowego firmy Wedel, czekolady Wawel, soku Kubuś, oleju rzepakowego Kujawskiego czy kapsułek do prania Persil. Dodatkowe naklejki przysługują również klientom kupującym praliny Michaszki, baton Go On! Sante, napój energetyczny Black, antypespirant Adidas Cool&Dry, szampon Head&Shoulders czy karmę dla kota w saszetkach Sheba.

Gang Słodziaków – zasady promocji

W ofercie są dostępne cztery nowe Słodziaki: borsuk Bartek, dzięcioł Dominik, sarenka Hania oraz nietoperz Nikodem oraz sześć Słodziaków Juniorów: lis Lucuś, zajączek Zuzia, pszczółka Pola, dzięciołek Dominiczek, sówka Zosia oraz nietoperz Nikoś. Z wyliczeń ekspertów wynika, że aby uzbierać całą najnowszą kolekcję maskotek trzeba wydać w Biedronce od 3960 do nawet 11,8 tys. złotych. Uzbieranie 60 naklejek (bez dodatkowych bonusów) na dużą maskotkę słodziaka to wydatek 2400 zł. Przy korzystaniu z karty Moja Biedronka koszt spada do 1200 złotych, a przy kupowaniu owoców i warzyw do 800 złotych.

Aby otrzymać maskotkę konieczne jest zebranie odpowiedniej ilości naklejek. Klienci będą je otrzymywać za zakupy o wartości co najmniej 40 zł, korzystanie z karty Moja Biedronka czy zakup warzyw i owoców. Zebranie 60 naklejek pozwoli na odbiór dużego Słodziaka za darmo. 40 naklejek będzie można wymienić na Słodziaka Juniora, albo – po dopłacie 19,99 zł – na dużą maskotkę. Z kolei 15 naklejek wymienić będzie można na nowy egzemplarz książki Gang Słodziaków. Cena regularna tego produktu to 9,99 zł.

