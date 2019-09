IKEA zmienia strategię. Zamiast wielkich hal, mniejsze sklepy w centrach miast

Zakupy w IKEA kojarzą Ci się z całodniową wyprawą na obrzeża miasta i błądzenie w ogromnej, niebieskiej hali? Już niebawem może się to zmienić. Szwedzki gigant meblarski ogłosił, że zamierza zmienić globalną strategię. Chce się uniezależnić od sprzedaży wyłącznie w podmiejskich sklepach.

Nowe formaty

Poza przenosinami do centów miast, szwedzka firma zamierza wprowadzić dwa nowe formaty. Oba z nich będą łatwo dostępne i nie trzeba będzie specjalnie do nich dojeżdżać. Pierwszy z nich to sklepy, które będą mniejszymi i bardziej dostępnymi wersjami dużych podmiejskich marketów. Drugi z nich to studia, w których możliwe będzie zaprojektowanie kuchni.

Jak informuje „Financial Times”, IKEA rezygnuje z pomysłu, który testowany był w kilku miastach. Polegał on na tworzeniu śródmiejskich punktów, w których można było kupić wyposażenie do konkretnych pomieszczeń w mieszkaniu. Tego typu pilotaż prowadzony był m.in. w Madrycie i Sztokholmie.

Odwrotny rezultat przyniósł za to test niewielkich sklepów, w których można było kupić wyposażenie do całego mieszkania. Tego typu punkt stworzony w Paryżu w ciągu pięciu miesięcy odwiedziło 1,3 mln osób. Sklep osiągnął poziom sprzedaży sześciokrotnie większego magazynu podmiejskiego.

Największa zmiana w historii

"IKEA jest w trakcie największej transformacji od 76 lat, czyli od powstania firmy" - mówi zarząd IKEA. Jej pierwszym elementem było rozpoczęcie sprzedaży internetowej. Jak raportuje firma, od stycznia do sierpnia sprzedaż w sklepie online wzrosła o 43 proc. i stanowi już 7 proc. całkowitych przychodów spółki.