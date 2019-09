Odebraliśmy Słodziaka, czy możemy zwrócić zakupy? Tak, tylko...

Od 26 sierpnia w marketach sieci Biedronka klienci mogą odbierać maskotki z tzw. Gangu Słodziaków. Wystarczy, że zbiorą odpowiednią ilość naklejek, przyznawanych za zakupy. W regulaminie jest jednak zapis, który sprawia trudność klientom dyskontu. Chodzi o zwrot towarów, za które zdobyliśmy Słodziaka.

„Po przyznaniu Uczestnikowi Punktów, produkty zakupione przez Uczestnika (...) nie podlegają zwrotowi, o ile w odniesieniu do danego produktu Uczestnik byłby uprawniony do zwrotu” – widnieje w regulaminie promocji. Oczywiście nie wyklucza to zwrotów towaru wadliwego, jak sugerują w niektórych miejscach zdezorientowani internauci.

Sprawę wyjaśnia zresztą sama Biedronka. „Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne, lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona” – czytamy.

Powyższe oznacza, że klient Biedronki nie może co prawda bez powodu zwrócić każdego produktu (do czego w zwykłej sytuacji miałby prawo). Nadal jednak może oddać towar niezgodny z opisem, wadliwy albo spełniający warunki wymienione w gwarancji.

