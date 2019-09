Marki modowe rezygnują z obecności na polskim rynku. Marks & Spencer, New Look, Cubus i wiele innych

Już za niewiele ponad miesiąc wszystkie sklepy norweskiej marki Cubus działające na terenie Polski zostaną zamknięte. Przyczyną podjęcia tej decyzji są słabe wyniki finansowe. Jak informuje Business Insider, spółka w 2018 roku odnotowała stratę na poziomie 19,6 mln zł. Zobaczcie, które modowe marki w ostatnich latach również podjęły decyzję o wycofaniu się z prowadzenia działalności na terenie naszego kraju.

Inne marki modowe, które zakończyły działalność na polskim rynku

W Polsce w ostatnich latach zamknięto również sklepy marki modowej Jackpot & Cottonfield, marki obuwniczej Kari, holenderskiej firmy odzieżowej Mexx, a także sieci Mothercare i River Island. Na terenie Polski klienci nie zrobią również zakupów w placówkach sieci S Oliver, Springfield oraz Zarina.



New Look

Wiosną 2019 roku brytyjska firma odzieżowa podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich sklepów w Polsce. - Spółka nie osiąga niezbędnego progu rentowności, która pozwoliłaby jej kontynuować działalność - podał w oświadczeniu New Look.



Marks & Spencer

Pierwszy sklep brytyjskiej sieci Marks & Spencer został otwarty w Polsce w 1999 roku. Po siedemnastu latach firma ogłosiła, że „znika z Polski po kompleksowym przeglądzie swoich zagranicznych biznesów”. W 2017 roku zamknięto wszystkie sklepy na terenie naszego kraju.



GAP

W 2015 roku GAP zamknął swoje sklepy znajdujące się w Polsce. Powodem podjęcia tej decyzji miało być m.in. „wycofanie się firmy Empik Media & Fashion z dalszej dystrybucji marek modowych w Polsce”.



Charles Vogele

Spadki sprzedaży szwajcarskiej marki Charles Vogele były przyczyną zamknięcia wszystkich sklepów firmy w Polsce. Decyzja o ich likwidacji zapadła w 2013 roku.



Centro

Rosyjska marka obuwnicza Centro rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2012 roku. Po trzech latach wszystkie sklepy zostały zamknięte.



Celio

Francuska sieć Celio, która ma w swojej ofercie jedynie odzież dla mężczyzn, otworzyła sześć sklepów w Polsce. Wszystkie zostały zamknięte w 2015 roku.



Burberry

W 2016 roku z Polski zniknęły trzy sklepy marki Burberry. Podjęto tę decyzję ze względu na spadającą sprzedaż.



American Eagle Outfitters

W styczniu 2016 roku amerykańska marka odzieży młodzieżowej, reprezentowana przez Alshaya Poland, podjęła decyzję o likwidacji wszystkich sklepów w Polsce. Działalność firmy American Eagle Outfitters na polskim rynku trwała zaledwie cztery lata.



Aldo

Sklepy Aldo pojawiły się w Polsce w 2005 roku. Trzynaście lat później kilkanaście butików kanadyjskiej marki obuwniczej zostało zamkniętych.

