Dziurki w mrożonkach z Biedronki. Sieć wydała oświadczenie

Jeden z klientów sklepu Biedronka zastanawiał się, dlaczego na opakowaniach mrożonych warzyw czy owoców oraz kiełków znajdują się niewielkie dziurki. Mężczyzna zauważył, że są one porozmieszczane w równych odstępach. Początkowo myślał, że dziurki są robione specjalnie ze względu na higienę przechowywania produktu oraz termin przydatności do spożycia.

Jak się okazuje, mężczyzna miał częściowo rację. Przedstawicielka Jeronimo Martins w oświadczeniu nadesłanym do redakcji portalu Wirtualna Polska podkreśliła, że perforacje na opakowaniach mrożonych warzyw, owoców czy dań gotowych oraz kiełków są tworzone podczas procesu technologicznego pakowania produktów. – Służą one przede wszystkim zachowaniu najwyższej jakości zapakowanej zawartości. Usuwane jest w ten sposób powietrze, aby opakowania nie pękały i były trwalsze. To jest powszechna praktyka, jeżeli chodzi o mrożonki – zaznaczono w komunikacie.

Z komunikatu Jeronimo Martins wynika, że dziurki nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla klientów.