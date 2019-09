Znana marka odzieżowa ogłasza bankructwo. Wycofa się m.in. z Polski

Jak podaje Reuters, od 2017 roku splajtowało już ponad 20 dużych, amerykańskich sprzedawców. Wśród nich m.in. legendarna za oceanem marka Sears, czy Toys 'R' Us. W niedzielę dołączyła do nich marka odzieżowa Forever 21.

Marka Forever 21 została założona w 1984 w Stanach Zjednoczonych przez Do Won Changa i Jin Sook Changa. Marka posiada 815 lokali w 57 krajach świata. W Europie zlokalizowane są one m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech oraz Czechach. Na polskim rynku marka zadebiutowała we wrześniu 2016 roku. Klienci mogą kupować ubrania amerykańskiej sieci w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu.

Zniknie z Europy i Azji

W ramach postępowania restrukuryzacyjnego, marka Forever 21 zamierza ogranicznyć swoją dzialalność do rynku w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że władze firmy zamkną swoje lokale w Azji i Europie. Mocno zredukowana zostanie także ilość butików w USA. Za oceanem zamkniętych ma zostać aż 178 punktów z logiem Forever 21.

W zeszłym tygodniu władze firmy ogłosiły, że całkowicie wycofują się z Japonii, w której znajdowało się 14 sklepów oraz Kanady. Firma ogłosiła tam bankructwo i zaczęła likwidację 44 punktów. Jednocześnie zapewniono, że Forever 21 nie zamierza zawieszać działalności w Meksyku i Ameryce Łazińskiej.