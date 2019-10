Kawę ze stacji wypijesz w ulubionym kubku i oszczędzisz. Grupa Lotos dołącza do proekologicznej inicjatywy

Grupa Lotos poprzez swoją spółkę Lotos Paliwa dołączyła do inicjatywy „Z własnym kubkiem” Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Wraz z początkiem października, kierowcy, którzy tankują na stacjach Lotosu, będą mogli poprosić o nalanie kawy do własnego kubka. Nie dość, że w ten sposób ograniczą zużycie jednorazowych kubków i plastikowych przykrywek, to jeszcze oszczędzą złotówkę.

– Lotos Paliwa, podobnie jak wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos, od lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu świadomości pracowników oraz konsumentów. Odpowiedzialność za środowisko naturalne to nasz obowiązek, dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania proekologiczne. Inicjatywa „Z własnym kubkiem” to także aktywny dialog z naszymi klientami, którzy będą mieli okazję przekonać się, że ekologia po prostu się opłaca. Proponowana przez nas zniżka za zakup napoju do własnego kubka to nagroda i zachęta to tego, by żyć świadomie. Mamy nadzieję, że więcej polskich firm także przyłączy się do akcji – mówi Adam Pawłowicz, wiceprezes Zarządu Lotos Paliwa ds. handlu.

Jak informuje grupa, celem dołączenia do akcji jest przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie każdego roku powstają w wyniku używania jednorazowych opakowań oraz edukacja społeczna w tym zakresie.