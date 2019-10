Orlen rozpoczyna kampanię promocyjną na rynkach zagranicznych. Twarzą spotu Robert Kubica

PKN Orlen rozpoczyna kolejny etap ekspansji na rynki czeski, słowacki i niemiecki. Specjalnie na tę okazję koncern przygotował specjalny spot promocyjny, który puszczany będzie w lokalnych językach. Na swoim koncie twitterowym, niemiecką wersją klipu pochwalił się prezes Orlenu – Daniel Obajtek.

„Już niebawem marka PKN Orlen pojawi się na naszych czeskich, słowackich i niemieckich stacjach. Procesowi jej wprowadzania towarzyszyć będzie szeroko zakrojona kampania wizerunkowa kierowana na rynki lokalne. Oto w jaki sposób opowiadamy o naszej narodowej marce #ORLENwEuropie” – napisał prezes Daniel Obajtek, prezentując jednocześnie film promocyjny przygotowany na rynki zagraniczne.

Główną twarzą kampanii jest Robert Kubica. Koncern, promując markę STAR, pod którą występuje za granicą, podkreśla także zaangażowanie w inne dziedziny sportu.

Sponsoring się opłaca

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, na ten temat wypowiedziała się Anna Ziobroń, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów w PKN Orlen. Dlaczego Orlen zdecydował się na ekspozycję swojego logo na bolidach i strojach ekipy Williamsa? – Robert Kubica to nie jest przypadkowy wybór. Jesteśmy koncernem, który sprzedaje produkty do ponad 100 krajów świata. Szukaliśmy więc ambasadora, który dobrze reprezentowałby markę w motorsporcie – mówiła Anna Ziobroń. Marka już zauważa efekty jego startów. – Jak wynika z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań opinii, aż 11 proc. klientów konkurencji deklaruje, że chętnie będzie tankowało na stacjach Orlen. Jak mówią, jest to efekt tego, że wspieramy Roberta Kubicę – dodała Anna Ziobroń.

– Dzięki dotychczasowej obecności PKN Orlen w Formule 1 odnieśliśmy wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe. Od początku naszej współpracy deklarowaliśmy, że jesteśmy z Robertem Kubicą bez względu na okoliczności, dlatego nadal pozostanie on członkiem Orlen Teamu. Na obecnym etapie wspólnie rozważamy różne scenariusze na przyszły sezon, chcąc wybrać ten najbardziej korzystny dla obu stron. Zamierzamy pozostać w Formule 1, wzmacniając międzynarodową rozpoznawalność marki Orlen, w szczególności na rynkach, na których posiadamy naszą sieć detaliczną – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.