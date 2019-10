Empik: 12 tys. książek Olgi Tokarczuk sprzedane w ciągu zaledwie 10 godzin

W czwartek 10 października polska pisarka otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Efektem tego jest ogromne zainteresowanie książkami autorstwa Olgi Tokarczuk. W kilka minut po pierwszych doniesieniach medialnych o Noblu dla polskiej autorki na Empik.com rozpoczął się istny szturm na jej publikacje. Sprzedaż wzrosła o 6000 proc. w stosunku do poprzedniego dnia. Najchętniej wybierana jest książka „Bieguni” , TOP2 to „Księgi Jakubowe” a kolejna pod względem popularności jest książka „Prawiek i inne czasy” .

– Już ubiegłoroczny Booker spowodował ogromne zainteresowanie twórczością Olgi Tokarczuk i jej książka „Bieguni” była jedną z najchętniej wybieranych w Empiku w 2018 roku – podkreśla Michał Tomaniak, Dyrektor Działu Książki w Empiku. – Literacki Nobel zadziałał jednak z wielokrotnie większą siłą – dodał.

Jak podał Emik, boom sprzedaży dotyczy również książek elektronicznych – ebooki i audiobooki polskiej Noblistki wybrało ponad 1,5 tysiąca osób w kilka godzin. To najlepszy wynik w historii tego formatu książek. W sumie przez 10 godzin Empik sprzedał 12 tysięcy książek Olgi Tokarczuk. W samych salonach, w których książki Olgi Tokarczuk mają swoje stałe miejsce, już od godz.14.00-15.00 efekt Nobla zaczął być wyraźnie zauważalny. Do końca dnia czytelnicy kupili w sklepach stacjonarnych 5 tys. egzemplarzy książek Noblistki, co jest wynikiem osiąganym przez największe bestsellery w historii.

