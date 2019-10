Kolejna sieć ogranicza użycie plastiku. Świeże produkty zapakujesz w wielorazowe woreczki

Kaufland 10 października w swoich marketach rozpoczął sprzedaż wielorazowych woreczków na świeże produkty. Będzie w nie można pakować m.in. owoce, warzywa czy produkty sypkie. Opakowanie zawierać będzie dwa woreczki i sprzedawane będzie za 2,99 zł. Woreczki wykonane są z tkaniny, którą, jak zapewnia sieć, bez problemu można wyprać w pralce. Celem wprowadzenia nowych opakowań jest ograniczenie nadmiernego zużycia popularnych „zrywek”, czyli najcieńszych torebek foliowych, które używane są obecnie głównie do pakowania owoców, warzyw i pieczywa.

– Produkty świeże, takie jak owoce i warzywa, cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych klientów. Zwrot ku naturze widać nie tylko w koszyku zakupowym, ale i w podejściu do kwestii ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że jako sieć handlowa, to na nas spoczywa obowiązek oferowania klientom wyboru i korzystania z różnych ekologicznych zamienników, zgodnych z ich wartościami. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna rośnie i wspólnie z naszymi klientami możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia plastiku – powiedziała cytowana przez portal nowymarketing.pl Justyna Przybylska, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Kaufland w niedawno wprowadzonej polityce firmy zobowiązał się do zredukowania użycia plastiku w swoich supermarketach o 20 proc. do 2025 roku. Część plastikowych opakowań ma zostać zastąpiona przez takie, które w łatwy sposób będzie się dało poddać recyklingowi.

Regulacje centralne

Z plastikiem walczyć chce także rząd. Chodzi o zwiększenie opłaty za używanie plastikowych siatek, czyli tak zwanych foliówek. Dodatkowe opłaty mają dotknąć torebek powyżej 50 mikrometrów grubości. Obecnie opłata naliczana jest do granicy 50 mikrometrów, co wykorzystują duże sieci handlowe, oferując swoim klientom jednorazowe torebki z grubszego plastiku. Jest to próba ominięcia opłaty recyklingowej. Resort chce z tym walczyć.

Poza dodatkowym wpływom do budżetu ma to wpłynąć także na ograniczenie wykorzystania plastiku przez sieci handlowe, a co za tym idzie przez Polaków. Podniesienie opłaty ma zwiększyć wpływy do budżetu o 1,4 mld zł.