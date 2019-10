Andrzej Duda o zakazie handlu w niedzielę: Czasem jest to uciążliwe, także dla mnie

Podczas czwartkowego wywiadu dla Telewizji Trwam Andrzej Duda zaznaczył, że w kontekście zakazu handlu w niedziele „chodziło o to, żeby wspomóc małe rodzinne firmy, małe rodzinne sklepy, gdzie właściciel wraz z rodziną osobiście zajmuje się sprzedażą” . Mówił również o założeniu, że ludzie, którzy „są de facto zmuszani do pracy w niedzielę” będą mieli wolne. – Oczywiście z jednej strony to czasem jest uciążliwe, także i dla mnie, kiedy jestem np. w domu w niedzielę i potrzebowałbym coś kupić. Przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że także w niedzielę można zrobić zakup – dodała głowa państwa.

Prezydent przywołał kilka przykładów, kiedy to zakaz handlu w niedzielę prowadził do zwiększenia ruchu turystycznego. Mówił o rozmowach z burmistrzami w Beskidzie Śląskim, którzy mówili o tym, że „zamiast iść do galerii handlowej biorą dzieci, wsiadają w samochód całą rodziną i jadą w góry, na spacer, albo żeby pojeździć na rowerze” . Przypomniał przy tym, że wprowadzona regulacja jest trudna „gospodarczo” dla tych, którzy nie muszą mieć zamknięte sklepy w niedzielę, chociaż kiedyś mieli otwarte.

Co z aborcją eugeniczną?

Podczas rozmowy w Telewizji Trwam prezydent wypowiadał się również na temat aborcji eugenicznej. – Brałem udział w marszach jako zwolennik ochrony życia, zawsze deklarowałem się jako zwolennik ochrony życia, jestem zwolennikiem ochrony życia – powiedział Andrzej Duda. W dalszej części programu w Telewizji Trwam prezydent zaznaczył, że ma dzisiaj „specyficzną rolę jaką jest rola i służba prezydenta RP”. – Muszę patrzeć na państwo i na społeczeństwo jako całość, bo to jest mój obowiązek. Natomiast mam oczywiście także swoje przekonania – stwierdził.

Czy Andrzej Duda podpisze ustawę zakazującą dokonywania aborcji z przyczyn eugenicznych? – Jestem pewien, że wspieranie rodziny, wspieranie rozwoju dzieci, tworzenie jak najlepszej sytuacji demograficznej jest najważniejszym zadaniem władz państwowych. Z tego punktu widzenia ochrona życia jest jednym z elementów bardzo, bardzo ważnych. Zawsze deklarowałem, że jeżeli do mnie trafi ustawa, która likwiduje eugeniczną przesłankę zabiegu usunięcia ciąży, to ja z całą pewnością taką ustawę podpiszę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nigdy tego nie ukrywałem – odpowiedział jednoznacznie Andrzej Duda.

