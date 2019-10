Ostatni weekend przed Wszystkich Świętych. W tę niedzielę sklepy będą otwarte

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, zakupy w 2019 roku możemy zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że 27 października sklepy i galerie handlowe będą otwarte. To ostatnia niedziela przed Świętem Zmarłych. W najbliższym czasie sklepy będą zamknięte nie tylko w niedzielę 3 listopada, ale też we Wszystkich Świętych – 1 listopada.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia są jeszcze większe, ponieważ zakupy zrobimy tylko w jedną niedzielę w miesiącu. Od 2020 roku handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Z przepisów obowiązujących w 2019 roku wynika, że 27 października będzie niedzielą handlową – otwarte będą zarówno supermarkety, jak i galerie handlowe. Następna okazja do zrobienia zakupów w niedzielę czeka nas 24 listopada. Dodatkowo pamiętać należy, że sklepy będą zamknięte także we Wszystkich Świętych - 1 listopada. Gdzie można zrobić zakupy w niedziele z zakazem handlu? Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. W 2019 roku zakupy zrobimy w następujące niedziele: 27 października

24 listopada

15 grudnia

22 grudnia