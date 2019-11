Duże zmiany w InPost. Smartfon wchodzi na pierwszy plan

„Odbiór przesyłek w Paczkomacie trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund. Jednak zdecydowaliśmy się ten proces jeszcze przyspieszyć i wdrożyć strategię Go Mobile! Od teraz, podchodząc do Paczkomatu, możemy wybrać aplikację InPost i - w biegu - otworzyć swoją skrytkę, tak aby operacja ograniczyła się wyłącznie do wyjęcia przesyłki z urządzenia. Wprowadzana właśnie nowa wersja aplikacji mobilnej praktycznie staje się centrum zarządzania przesyłkami i pozwoli na otwieranie Paczkomatu bez żadnych dodatkowych kodów. To najbardziej rewolucyjna zmiana w zarządzaniu przesyłkami od czasu postawienia pierwszego Paczkomatu w 2009 roku” – powiedział prezes Rafał Brzoska.

„Już wkrótce aplikacja umożliwi też szybkie nadawanie przesyłek. Docelowo za pomocą aplikacji będzie można dokonać każdej operacji związanej z obsługą przesyłek. Gdy inni otwierają nowe, kosztowne oddziały stacjonarne, my przenosimy wszystkie aktywności do mobilnej aplikacji - co pozwala nam sukcesywnie powiększać przewagę technologiczną. Naszym zdaniem, to technologia jest logistyką jutra” – dodał Brzoska.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych, oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3 proc., a przez Kuriera InPost o 45,5 proc.

