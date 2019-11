Polskie 0 euro z wizerunkiem Warszawy. Niecodzienny banknot trafi do sprzedaży

Kolekcjonerzy niecodziennych banknotów powinni ustawiać się w kolejce. Już 24 listopada do sprzedaży trafi pierwszy polski banknot euro. Na awersie żółto-różowego banknotu przedstawiona zostanie Warszawa, a konkretnie Plac Zamkowy na warszawskim starym mieście. Kolekcjonerzy, którym uda się kupić banknot o nominale 0 euro, będą mogli podziwiać Zamek Królewski w Warszawie oraz Kolumnę Zygmunta.

0 euro za 15 złotych

Banknot będzie można kupić na IV Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej oraz na stronie kolekcjonujemy.com. Do sprzedaży trafi tylko 5 tys. egzemplarzy. Każdy z nich będzie można nabyć za 15 złotych. Podobne banknoty o wartości 0 euro funkcjonują już w wielu krajach Unii Europejskiej. Pierwszy pojawił się we Francji w 2015 roku. Mimo że nie będzie można nim płacić w żadnym sklepie, to posiada on wszystkie zabezpieczenia charakterystyczne dla standardowych banknotów wspólnoty europejskiej. Zobaczymy na nim więc hologram, znak wodny, elementy widoczne w świetle UV, czy charakterystyczny mikrodruk. Banknoty zostały wyprodukowane we francuskiej wytwórni papierów wartościowych w Oberthur, w której powstaje także europejska waluta, która trafia do standardowego obiegu. Model kolekcjonerski został wydrukowany na takim samym papierze jak standardowe banknoty UE.

