Spar otworzy w Polsce 400 sklepów. Zastąpią Piotra i Pawła

„Spar Group bardzo mocno angażuje się w polski rynek handlowy. Ważne są dla nas możliwości współpracy z dużą liczbą niezależnych detalistów, którzy często szukają dużego, wiarygodnego i stabilnego partnera. Szansą są wysokie poziomy konsumpcji w Polsce, przy czym polski konsument to klient świadomy, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach. Naszą przewagą jest międzynarodowa sieć i doświadczenie – możemy zapewnić detalistom takie wyroby, które niedostępne są w innych placówkach. Mamy szerokie doświadczenie w sprawnej i efektywnej logistyce dostaw, co oznacza doskonałe i terminowe zatowarowanie sklepów. Dla detalistów to atut, który może istotnie wpływać na ich obroty i zwiększone bazy klientów” – powiedział dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar, Tomasz Syller, cytowany w komunikacie. Sieć będzie rozwijać się w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami, podano także.

Dotychczas podpisano lub odnowiono kontrakty z prawie 300 dostawcami, natomiast w systemie logistycznym jest dostępnych ponad 6500 produktów od prawie 500 dostawców, a do końca roku liczba produktów wzrośnie do 7500.

SPAR Group - wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski - w październiku 2019 roku sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na SPAR i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie, zapowiedziano też w komunikacie.

Pierwszy sklep

Pierwszy sklep Spar powstał w Warszawie. Będzie można w nim zrobić zakupy pod nowym szyldem już w 27 listopada. Premierowy sklep sieci powstał w centrum handlowym Blue City.

