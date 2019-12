Producent podmienił popularne batony. Nawiązuje do hasła z kampanii reklamowej

Koncern Mars Wrigley, odpowiedzialny za produkcję tak znanych batonów, jak Mars, Snickers czy Bounty postanowił przetestować cierpliwość swoich konsumentów. We Francji na sklepowe półki trafiły batony, które mimo opakowania od Snickersa w środku skrywały Bounty. Jak twierdzi koncern, był to kolejny etap głośnej, trwającej już od lat kampanii „Głodny nie jesteś sobą”, w której wzięły udział gwiazdy kina i sportu. Jest ona na tyle znana, że znalazła zastosowanie na polskiej scenie politycznej. W ten sposób firma promuje na rynkach międzynarodowych markę Snickers, czyli jednego z najbardziej znanych batonów świata zawierającego karmel i orzechy oblane czekoladą.

Podmiana

Wraz z francuską agencją reklamową CLM BBDO, koncern Mars Wrigley postanowił podmienić część Snickerów, które trafiły do sklepów we Francji na kokosowe Bounty. W ten sposób udało się uzyskać ponad 20 tys. wzmianek w internecie i wypromować hasztag #SnickersGate. Oznaczając w ten sposób producenta, klienci zwracali na potencjalną pomyłkę na taśmie produkcyjnej, która ja się niedługo okazało była „błędem” na bardzo dużą skalę.

Zaraz po rozpoczęciu się dyskusji, koncern opublikował spot reklamowy, na którym pracownicy fabryki, w której powstają batony, popełnili błąd, ponieważ, zgodnie z hasłem „głodni nie byli sobą”. Trudno uwierzyć, że przy obecnym zaawansowaniu technicznym i poziomie kontroli jakości w tego typu obiektach, mogłoby dojść do prawdziwej pomyłki na taką skalę. Z dużą dozą prawdopodobieństwa producent urządził sobie po prostu żart na ogromną skalę. Oby nie odbiło się to na zaufaniu konsumentów, którzy następnym razem mogą się zastanowić, zanim sięgną po Snickersa, gdyż nie będą pewni co znajdą w środku.

