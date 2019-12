W których sklepach można kupić żywe karpie? „Szanujemy potrzeby konsumentów”

Nie wszyscy wiedzą, że tradycja jedzenia karpia na Wigilię jest bardzo krótka - przez ostatnie 900 lat ryba ta pojawiała się i znikała ze świątecznego menu. Na początku XX wieku w Polsce karpia spożywali głównie Żydzi. Niewątpliwe zasługi w popularyzacji spożywania tej ryby ma powojenny minister przemysłu Hilary Minc. Chcąc uszczęśliwić obywateli, wymyślono hasło "karp na każdym wigilijnym stole". Z braku innych możliwości cieszono się z opcji kupienia żywej ryby na świąteczny stół. W międzyczasie pojawiła się także tradycja przynoszenia do domu żywej ryby - innej możliwości po prostu wtedy nie było.

Czasy się jednak zmieniły, znacząco wzrosła świadomość dotycząca praw zwierząt. Organizacje od wielu lat apelują o nieprzetrzymywanie ryb w torbach foliowych, gdzie duszą się i nie mogą oddychać. Zdecydowana większość sieci handlowych zrezygnowała w tym roku ze sprzedaży żywych karpi. Na takie rozwiązanie nie zdecydowały się jedynie dwie sieci: Kaufland oraz Carrefour. Carrefour tłumaczy, że „sprzedaje żywego karpia, bo szanuje przekonania oraz potrzeby tych konsumentów, którzy zgodnie z polską tradycją, przed Świętami Bożego Narodzenia, chcą kupić w sklepach ryby prosto z wody”. Przedstawicielka sieci zapewniła jednak, że „pracownicy firmy przechodzą dodatkowe szkolenia z humanitarnego obchodzenia się z karpiami, a zakup nie jest możliwy bez specjalnej torby przeznaczonej do transportu ryby”.

Kara za znęcanie się nad zwierzętami

Warto podkreślić, że przetrzymywanie zwierząt w torbach bez wody jest znęcaniem się nad zwierzętami, co jest przestępstwem. Do odpowiedzialności karnej można pociągnąć nie tylko sprzedawców i właścicieli sklepów, ale również klientów transportujących karpia w niewłaściwy sposób. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności, jeśli stwierdzone zostanie szczególne okrucieństwo czynu. Ponadto może zostać zasądzona kara pieniężna od 500 zł do nawet 100 tys. zł na rzecz ochrony zwierząt.

Czytaj także:

Szelągowska i Rozenek-Majdan przystroiły domy na święta. Pochwaliły się efektami w sieci