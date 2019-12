Psy i koty odpowiadają za 20 proc. światowego spożycia mięsa. Mogą pomóc ratować planetę

Właściciel marek Pedigree i Whiskas rozpoczął produkcję wegańskiego jedzenia dla zwierząt. Z analiz wynika, że produkcja karm odpowiada za jedną piątą światowego spożycia mięsa. Jeśli uda się zastąpić wykorzystywane w karmach mięso, a także nakłonić więcej osób do rezygnacji z jego spożycia, to zdaniem producenta wspomnianych marek, można znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko. Mowa przede wszystkim o masowej i nieoczywistej etycznie hodowli zwierząt.

Niektóre z firm zastanawiają się nad sposobami zastąpienia mięsa w karmach. Produkowane są na przykład wysokoproteinowe mieszanki wzbogacane sosem sojowym, dzięki czemu karma przypomina w smaku mięso. „Możemy rozwiązać niektóre z najbardziej istotnych problemów planety, jeśli tylko zaczniemy produkować białko w sposób efektywny bez wpływu na środowisko naturalne. Przy konieczności nakarmienia setek milionów zwierząt domowych, stanowi to duże wyzwanie” – powiedział Ben Jacobs z Mars Petcare, właściciela marek Pedigree i Whiskas.

Zwrot na rynku

Zainteresowanie dużych marek wydaje się naturalne, w momencie, gdy okazało się, że może to być intratny interes. Do tej pory, produkcją wegańskiego i wegetariańskiego jedzenia dla zwierząt zajmowały się głównie niewielkie firmy.

Wegetarianizm u psów wydaje się nienaturalny. Zwierzęta kojarzą się bowiem z jedzeniem mięsa. Jak twierdzą przedstawiciele organizacji RSPCA, psy są wszystkożerne. Mimo że karmienie ich mięsem wydaje się naturalne, to tak naprawdę wegetarianizm nie jest dla nich w żadnej sposób szkodliwy. Należy stosować się jednak do podobnych założeń, co w przypadku odstawienia mięsa z ludzkiej diety.

Nieco inaczej sprawa ma się z kotami. Tutaj właściciele muszą być dużo bardziej ostrożni i mocniej przemyśleć dietę wegetariańską. Koty są bowiem naturalnie mięsożercami. Przedstawiciele fundacji zastrzegają, że w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie takiego pomysłu z lekarzem weterynarii.

