Sztuczna, czy prawdziwa? Jakie choinki kupują Polacy? Dane zaskakują

W tym roku, aż 70 proc. Polaków zamierza kupić drzewko świąteczne, wynika z badania Hiper-Com Poland i Grupy Mobilnej Qpony-Blix. Co ciekawe, tylko 40 proc. z ankietowanych, ma zamiar zainwestować w prawdziwą choinkę. Większość deklaruje, że zainwestuje w sztuczne drzewko. Wśród grupy, która zdecyduje się na prawdziwego iglaka, 38 proc. wskazuje na względy ekologiczne i chęć uniknięcia plastiku. Podobna grupa, bo 37 proc. odnosi się także do tradycji i tego, że zapach i wygląd prawdziwej choinki kojarzy im się z dzieciństwem.

Wśród zwolenników plastikowych drzewek, najczęściej powtarzanym argumentem za jest ich cena. Aż 49 proc. badanych kupuje je, gdyż są tańsze, a 32 proc. wskazuje na fakt, że można je użyć także w kolejnym roku. Tylko co dziesiąty badany podnosi temat większej dostępności.

Zbędny zakup

– W latach 90. XX wieku ponad 90 proc. Polaków kupowało choinki. Jedną z przyczyn spadku zainteresowania tym towarem jest laicyzacja społeczeństwa. Oczywiście tradycje świąteczne kultywują też osoby niewierzące, przeważnie z myślą o swoich dzieciach czy o starszych rodzicach. Jednak styl życia Polaków trochę się zmienia i coraz mniej ludzi dba o takie szczegóły jak nowe drzewko na Boże Narodzenie. Tym samym jego zakup staje się powoli zbędny. I ten trend będzie postępował – mówi socjolog, prof. Janusz Hryniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – W grupie badanych, którzy zamierzają kupić w tym roku choinkę, zdecydowanie bardziej popularne jest sztuczne drzewko. 51 proc. chce je nabyć. Zakup żywego iglaka zadeklarowało 39 proc. Przewaga plastikowej wersji wynika z tego, że Polacy uważają ją za bardziej ekologiczną. Wyrzucanie co roku więdnących jodeł i świerków już od ok. 20 lat spotyka się z krytyką społeczną. Tym bardziej może zaskakiwać fakt, że spory odsetek ankietowanych wciąż to praktykuje – dodaje.

