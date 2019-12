Pracownicy Biedronki dostaną podwyżki. Warunek? Ocena za ubiegły rok

Na podwyżki mogą liczyć pracownicy sklepów, sprzedawcy i sprzedawcy-kasjerzy, a w centrach dystrybucyjnych: magazynierzy, magazynierzy kompletacji i inspektorzy ds. administracyjno-magazynowych. Warunkiem jest otrzymanie przez nich oceny za rok ubiegły na poziomie co najmniej „zgodnie z oczekiwaniami” .

– Biorąc pod uwagę skalę naszego zatrudnienia, zdajemy sobie sprawę, że te podwyżki będą miały istotny wpływ na budżety domowe naszych pracowników, ale także na wiele lokalnych rynków pracy. Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami wchodząc w rok, który jest jednocześnie rokiem 25-lecia Biedronki na polskim rynku – powiedział dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska Jarosław Sobczyk.

Od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3 050 zł do 3 200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach, podano dalej.

„Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczne premie uznaniowe uwzględniające wyniki sklepu i jakość obsługi. Ten dodatek do wynagrodzenia również w ramach podwyżek rośnie i od stycznia wyniesie do 270 zł brutto (do tej pory było to 200 zł brutto). Podwyżki obejmą także kierowników sklepów oraz ich zastępców z mniejszym stażem pracy – pozostali będą objęci systemem indywidualnych podwyżek w kwietniu 2020 r”. – czytamy także.

Podwyżkami w centrach dystrybucyjnych objęte będą trzy grupy pracowników. Wyniosą one od 150 do 500 zł brutto. Po wzroście wynagrodzeń, od stycznia 2020 r., pensje magazynierów i magazynierów kompletacji, w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji wyniosą od 3 400 zł do 4 150 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za obecność w danym miesiącu. Podwyżki obejmą pracowników wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działających w ramach sieci.

Dodatkowo magazynierzy i magazynierzy kompletacji mogą liczyć na uznaniowe premie miesięczne. W przypadku magazyniera kompletacji, przy jego średniej efektywności w danym miesiącu, może on otrzymać 1 200 zł brutto. Kwota ta może być wyższa.

Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce. Na koniec 2018 r. liczyła 2 900 placówek.

